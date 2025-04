Die traditionelle Veranstaltung hat am vergangenen Sonntag stattgefunden.

Bei strahlend blauen Himmel und einem eisigen Wind trafen sich 14 Hochmotivierte Angler am See. Trotz des Kalten Windes waren die Fische sehr bissfreudig und so standen nach zwei Durchgängen auf ausgelosten Plätzen nach zwei Stunden die Sieger Fest.

Den 1. Platz holte sich der neue Jugendleiter Richard Kneißler mit einem Gewicht von stolzen 5,77 Kilogramm. Dicht Gefolgt von Henrik Rieger mit einem Gewicht von 4,18 Kilogramm auf dem 2. Platz. Lukas Letzguß wurde mit 3,76 Kilogramm Fische dritter. Der Vorsitzende überreichte den Wanderpokal und Gutscheine an die Gewinner. Danach wurde bei Essen und Getränken ein sehr Erfolgreicher Tag Beendet.