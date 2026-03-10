Angelsportverein Gutach: Das ist der neue Vorstand

Der Angelsportverein hat eine neue Führungsspitze. In der Hauptversammlung am Samstag wurde Daniel Wiegele zum Vorsitzenden und Nikolaus Awender zum Stellvertreter gewählt. Dem langjährigen Vorsitzenden Gerhard Moser, der im Februar verstorben ist, soll ein Lehrpfad für Gewässerkunde entlang der Gutach gewidmet werden. Das gab Bürgermeister Siegfried Eckert in seinem Grußwort bekannt.

„Die Idee des Projekts existiert schon geraume Zeit und wird nun im Gedenken an das große Engagement Gerhard Mosers wieder aufgegriffen,“ so der Bürgermeister. Eckert sprach sein Beileid aus, auch im Namen des Gemeinderats. Der Bürgermeister würdigte das fachlich fundierte Wissen sowie das angenehme Wesen, das Moser ausgezeichnet habe. Er habe den Vorsitz in einem aktiven Angelsportverein geführt, der dafür sorge, dass das Ökosystem der Gutach erhalten bleibt und in seiner Jugendarbeit den verantwortungsvollen Umgang mit der Natur vermittle.

Ein Lehrpfad zu Ehren des ehemaligen Vorsitzenden

Sprecher Jürgen Prescher kondolierte ebenfalls seitens der Vereinsgemeinschaft. Der geplante Lehrpfad sei ein sehr gutes Projekt, die die oft im Hintergrund geleistete Arbeit der Öffentlichkeit nahe bringt. Der Dank beider Redner galt dem Engagement des Vereins. Zuvor hatte der bisherige Stellvertreter Michael Moser, der bei den Wahlen nicht mehr kandidierte, einen Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr gehalten. In die Gutach sind seinen Ausführungen nach 10 000 Lachse eingesetzt worden. Zu den Arbeitseinsätzen gehörte unter anderem der Brückenaufbau am Vereinssee in Rust. Daniel Wiegele verlas in Vertretung den Bericht von Gewässerwart Jürgen Kirschbaum. Im Oktober sei im Bereich Mattenhof eine Elektrobefischung durchgeführt worden. „Das Fischmonitoring wurde durch Benjamin Schmieder vom Büro für Gewässerökologie Offenburg durchgeführt,“ vermeldete Wiegele. Er kündigte weitere Arbeitseinsätze in den kommenden Monaten an.

Das Seenachtsfest in Rust sei im Juli angesetzt. „Wir haben das Fest auf zwei Tage verkürzt, es gilt ausschließlich Selbstversorgung,“ erklärte Wiegele. Der Termin für die Bachputz-Aktion werde noch bekanntgegeben. Die Finanzen des Vereins sind solide, auch wenn die Investitionen für ein leichtes Minus sorgten, berichtete Kassiererin Hilde Moser. Gute Neuigkeiten gab es hinsichtlich der Baumpflege entlang der Gutach. Im Rahmen der Wiederherstellung von naturnahen Uferbereichen, um die Beschattung und damit insbesondere die Sommertemperatur des Wassers zu senken, zeichnet sich eine Änderung hinsichtlich der Entnahme von Bäumen entlang des Ufers ab. Noch in diesem Jahr sollen Gespräche mit Vertretern der Fischereibehörde zu diesem Thema geführt werden. Wiegele gab zudem bekannt, dass der Bereich oberhalb der Hornisbrücke für die Fliegenfischerei freigegeben wird. Der Verein wird auch wieder am Kinderferienprogramm teilnehmen.

Das ist der Vorstand

Vorsitzender und Jugendwart: Daniel Wiegele, Stellvertreter: Nikolaus Awender, Schriftführerin: Viktoria Awender, Kassiererin: Hilde Moser, Gewässerwart:Jürgen Kirschbaum.