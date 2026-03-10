Angelsportverein Gutach: Das ist der neue Vorstand

Bei seiner Hauptversammlung bildete der Angelsportverein nicht nur sein Führungsteam neu. Dem gestorbenen Vorsitzenden Gerhard Moser wird ein Naturprojekt gewidmet.
Der Angelsportverein hat eine neue Führungsspitze. In der Hauptversammlung am Samstag wurde Daniel Wiegele zum Vorsitzenden und Nikolaus Awender zum Stellvertreter gewählt. Dem langjährigen Vorsitzenden Gerhard Moser, der im Februar verstorben ist, soll ein Lehrpfad für Gewässerkunde entlang der Gutach gewidmet werden. Das gab Bürgermeister Siegfried Eckert in seinem Grußwort bekannt.