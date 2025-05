Angelsport in Hörschweiler: Verein feiert erfolgreich Vereins-Hocketse

1 Viele Besucher kamen zur Vereins-Hocketse Foto: WAGNER Foto-Media Ein „Prosit der Gemütlichkeit“ war das Motto in diesem Jahr beim Fest am Sandbühlsee Hörschweiler. Viele Besucher nutzten die Feiermöglichkeit.







Am vergangenen Wochenende veranstaltete der Angelsportverein (ASV) Sandbühlsee Hörschweiler sein alljährliches Vereinsfest mit einer gemütlichen Hocketse am Sandbühlsee. Leider musste jedoch das traditionelle Freundschaftsfischen aufgrund vom starken Schilfbewuchs im See ausfallen. In diesem Jahr wollen die Fischer deshalb noch eine größere Aktion durchführen, um das Schilf im See zu entfernen. Die Genehmigung der Gemeinde habe der Verein bereits eingeholt, teilte ASV-Vorsitzender Gerd Rieger mit, der sich mit dem Verlauf der Veranstaltung zufrieden zeigte.