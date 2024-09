Angelina Utzeri aus Albstadt: „Utze“ erzählt von ihrem Podcast und ihrer Teilnahme an einer TV-Show

Die Albstädterin Angelina Utzeri ist durch ihre Teilnahme am TV-Format „Der Bachelor“ deutschlandweit bekannt geworden. Doch was macht sie inzwischen eigentlich? Im Gespräch mit unserer Redaktion erzählt sie von ihrem Podcast, beruflichen Plänen, ihrer neuen Heimat und verrät sogar, in welcher TV-Show sie demnächst zu sehen ist.

Knapp anderthalb Jahre ist es her, dass Angelina Utzeri, auch „Utze“ genannt, bei der 13. Staffel des RTL-Formats „Der Bachelor“ mitgemacht hat. Zwar konnte die Albstädterin die letzte Rose des damaligen Bachelors David Jackson ergattern, gefunkt hat es zwischen den beiden dann jedoch trotzdem nicht. Bereits bei der Wiedersehensshow mit Moderatorin Frauke Ludowig gab das Paar seine Trennung bekannt.

Doch was macht die ehemalige Bachelor-Kandidatin nun eigentlich? Und hat sie ihren Traummann inzwischen gefunden? „Ich bin seit Silvester in Berlin“, erzählt die Albstädterin. Dort lebe sie im sogenannten „Schwabenviertel“, dem Prenzlauer Berg, und fühle sich sehr wohl. Aktuell arbeitet sie in einem Café, das nur fünf Minuten von ihrer Wohnung entfernt ist.

Zuvor hatte sie hauptberuflich einen sogenannten „Remote-Job“ als „Customer Success Managerin“ (Kundenerfolgsmanagerin). Dadurch, dass sie unabhängig von einem Standort arbeiten konnte, war es ihr möglich, in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon zu leben, als sie sich damals beim TV-Format „Der Bachelor“ bewarb. Nach der Sendung zog es die 29-Jährige der Liebe wegen zurück in die Heimat nach Albstadt. Als die Beziehung scheiterte, entschied sie sich für einen Umzug in die Hauptstadt.

Das stört Angelina an Albstadt

Zwar arbeite sie gerne in dem Café, dennoch sei das nur eine Übergangslösung: „Ich bin aktuell auf der Suche nach einem neuen ’Remote-Job’, aber es hat sich noch nichts ergeben“, erzählt sie. In Berlin wolle sie jedoch erstmal bleiben: „Ich bin einfach ein Mensch für eine Großstadt“, beschreibt sich die 29-Jährige. „Was mich ehrlicherweise an Albstadt gestört hat war, dass jeder meint, alles über jeden zu wissen und dass man so viel übereinander redet. In Berlin gibt es das halt einfach nicht.“

Neben ihrem Job im Café ist „Utze“ unter ihrem gleichnamigen Instagram-Account in den sozialen Medien aktiv. „Ich habe inzwischen aber auch mit TikTok angefangen“, berichtet die Wahl-Berlinerin und gesteht, dass sie anfangs gar keine Lust gehabt habe, in den sozialen Medien aktiv zu werden: „Erst hat’s mit dem Bachelor nicht funktioniert, dann bin ich nach Albstadt gezogen und mit der nächsten Beziehung hat es auch nicht geklappt. Das mit der Öffentlichkeit zu teilen war nicht einfach. Zurzeit geht es mir aber gut und deshalb fühle ich mich inzwischen auf Social Media auch wohler.“

Hass-Kommentare seien jedoch trotzdem eine Sache, die die Ex-Bachelor-Kandidatin nie verstehen wird: „Wieso nimmt man sich die Zeit und lässt seine Wut an einem total banalen Beitrag aus, nur um der Person den Tag zu versauen? Ich finde das völlig absurd.“

Utze macht mit einem Freund aus Albstadt einen Podcast

Seit Januar hat sie außerdem mit ihrem guten Freund Lucca Bitzer, der ebenfalls aus Albstadt kommt und aktuell in Berlin lebt, einen Podcast, der jeden Mittwoch um 18.30 Uhr auf Spotify erscheint: „Der heißt ’Lost&Schön’ und es geht darum, dass es in Ordnung ist, wenn man im Leben auch mal ein bisschen verloren ist“, erklärt Angelina.

Lucca sei 30 Jahre alt und sie feiere demnächst auch ihren 30. Geburtstag. Sie beide führen laut der Albstädterin nicht das Leben, das in diesem Alter in der Gesellschaft als „normal“ bezeichnet werde: Lucca lebe mit seinem Partner zusammen, sie selbst ziehe oft um, habe aktuell keinen Partner und sei demnach weit davon entfernt, eine Familie zu gründen. „Utze“ weiß noch gar nicht, ob es ihr Ziel ist, jemals so ein Leben zu führen: „Wenn es so kommt, dann freue ich mich. Aber ich suche das jetzt nicht krampfhaft.“

Genau das wollen die beiden in ihrem Podcast vermitteln: „Es ist okay, sein eigenes Ding zu machen. Ich bin in meinen Werten eigentlich sehr gefestigt, aber dennoch gehts mir auch manchmal so, dass ich denke, ich müsste für mein Alter an einem anderen Punkt im Leben sein.“

Ex-Bachelor-Gewinnern ist bald in weiterem TV-Format zu sehen

Einen Partner wünscht Angelina sich auf jeden Fall: „Früher dachte ich auch, dass ich mit 30 Jahren verheiratet bin, Kinder und ein Eigenheim habe. Und jetzt lebe ich als Single in einer Mietwohnung in Berlin, arbeite in einem Café und habe noch nicht mal einen Hamster“, sagt Angelina lachend und ergänzt: „Aber ich liebe es! Das ist einfach mein Weg und ich weiß, dass sich alles so fügen wird, wie es kommen soll.“

In ihrem Podcast schwäbeln die beiden Albstädter übrigens ganz selbstverständlich. „Früher habe ich immer gedacht, ich müsse mich anpassen und Hochdeutsch reden. Inzwischen ist mir das egal. Ich bin einfach ein Schwabe, das ist Teil meiner Identität“, sagt „Utze“ selbstbewusst. Ihre Zuhörer würden das unterschiedlich annehmen: Teilweise habe sie bereits rückgemeldet bekommen, dass man sie nicht verstehen würde. Andere Zuhörer finden den schwäbischen Podcast hingegen authentisch.

Bald wird die Schwäbin übrigens wieder im Fernsehen zu sehen sein: „Lucca und ich haben bei ’Shopping Queen’ mitgemacht“, verrät die 29-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Folge werde am 9. September auf VOX ausgestrahlt. Was dort genau zu sehen ist, behält die Albstädterin jedoch noch für sich.