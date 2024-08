Angelbach in Bisingen: Naturnahe Ufer gegen Hochwasser

1 Deutlich zu sehen ist, dass der Angelbach in diesem Abschnitt komplett zugewuchert ist (das Foto entstand am 12. August). Inzwischen hat der Bauhof dort freigeschnitten. Foto: Kauffmann

Der Bauhof hat den Angelbach freigeschnitten. Das Ufer sieht an manchen Stellen dennoch recht überwuchert aus. Das hat einen einschlägigen Grund.









Anwohner des Angelbachs zeigten sich besorgt: Der Graben, der im Sommer über weite Teile kein Wasser führt, war noch bis Anfang August an manchen Stellen augenscheinlich geradezu überwuchert. Dicke Stämme und Büsche könnten das Wasser im Fall eines Starkregenereignisses am Abfließen hindern, so die Sorge von Anwohnern. Anrainer, insbesondere an Frongrabenweg, Angel- und Gartenstraße hatten sich in den vergangenen Wochen daher zunehmend irritiert: Längst hätte der Bachlauf freigeschnitten werden müssen, hieß es.