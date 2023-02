1 Auf dem Parkplatz vor der Sulgener Festhalle (links) hat sich die Schlägerei vor vier Jahren zugetragen. Foto: Wegner

Es sind rund vier Jahre vergangen, als ein damals 21-jähriger Brite Freunde besuchen kam, um Fasnet zu feiern und eine gute Zeit zu verbringen. Am Morgen darauf wachte er mit lückenhafter Erinnerung und ausgeschlagenen Zähnen in einer Klinik auf. Nach einer ersten Verurteilung hat derjenige, der ihn so zugerichtet hatte, Berufung eingelegt.









„Rauferei“ oder „Rudelbildung“, dieses Wort fiel außergewöhnlich oft, während am Freitag vor dem Landgericht Rottweil über einen möglichen Freispruch für den Angeklagten, einen Handwerker aus Dunningen, diskutiert wurde. Doch was kann man sich darunter vorstellen?

Das Amtsgericht Oberndorf hatte den heute 29-Jährigen im März 2022 zu sieben Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt, nachdem er den feiernden Engländer vor einem Fasnetsbesen zu Boden schlug. Gegen das Urteil legte dieser Berufung ein. Das Geschehen habe sich anders zugetragen.

An einem Donnerstagabend während der Fasnet habe er sich in einem Fasnetsbesen in Sulgen aufgehalten und auch das ein oder andere alkoholische Getränk konsumiert. Als er dann nach draußen ging, um die Toilette aufzusuchen, sei er urplötzlich von dem Geschädigten und dessen Freund zu Boden geworfen worden. Als er wieder aufstand, habe er bemerkt, dass Blut an seinem Arm hinunterlief. Als einer der beiden dann einen Schritt auf ihn zukam, habe er diesem aus Angst einen Schlag versetzt, woraufhin dieser bewusstlos wurde. Er habe lediglich aus Notwehr gehandelt, führt sein Verteidiger später an.

Über englische Sprachegeärgert

Die geladenen Zeugen können die These des Dunningers jedoch nicht bestätigen. Den Umständen geschuldet, dass nahezu alle Beteiligten alkoholisiert waren und das Geschehen vier Jahre zurücklag, stimmten die Aussagen nicht komplett überein, ein Bild zeichnete sich hingegen schon ab. Der Angeklagte habe sich bereits vor dem Vorfall „aufmüpfig“ verhalten.

Als er sich dann nach draußen begab, hätte er dort die beiden Briten vorgefunden, die sich in ihrer Landessprache unterhielten. Darüber aufgebracht, dass diese in Deutschland nicht Deutsch reden würden, bepöbelte sie der Angeklagte und beide Seiten begannen, sich gegenseitig zu schubsen, woraufhin der Deutsche auf dem Boden landete. In der Zwischenzeit wurden Umstehende, darunter auch die ansässigen Freunde der Engländer, auf den Streit aufmerksam und trennten beide Parteien.

Der Angeklagte sei später erst aufgestanden, habe sich erneut genähert und einem der beiden Briten schließlich mit der Faust ins Gesicht geschlagen, dieser verlor das Bewusstsein, verlor einen Zahn und erlitt einen Kieferbruch

Opfer aus England angereist

Mithilfe einer Dolmetscherin verfolgte auch der Geschädigte, extra aus England angereist, den Prozess. Er sei am nächsten Morgen mit gebrochenem Kiefer in der Klinik aufgewacht. Das folgende Jahr habe sich für ihn sehr schwer gestaltet, er habe starke Schmerzen gehabt und keine feste Nahrung zu sich nehmen können bis ihm schließlich teure Zahnimplantate eingesetzt wurden. Aufgrund eines möglichen Verletzungsrisikos des Mundraumes konnte er nicht mehr seiner Arbeit nachgehen. Nach einer Zeit wollte er das Haus nicht mehr verlassen, er schämte sich für seine herausgebrochenen Schneidezähne. Ein Lächeln bedeute doch alles, fügte er an.

Gericht lehnt beantragtenFreispruch ab

Nachdem die Parteien ihre Schlussvorträge abgehalten hatten, in denen auch angesprochen würde, dass einem englischen Staatsbürger in Deutschland zwei Hauptverfahren und vier Jahre Wartezeit zugemutet würden, verkündete das Landgericht sein Urteil.

Die Berufung des Dunningers wurde abgewiesen, es habe sich nach Auffassung des Gerichts eindeutig nicht um eine Notwehrlage gehandelt, als dieser zum Schlag ausholte. Zu seinen Gunsten wurde berücksichtigt, dass die Aggressionen von beiden Seiten ausgingen, er alkoholisiert war, sowie dass er sich noch einmal entschuldigte. Er musste sich entgegenhalten lassen, dass er „in den Tag hineinlebe“ ohne feste Anstellung, und bereits vorbestraft sei. Das bisherige Urteil, das sich auf sieben Monate Haft auf Bewährung belief, blieb damit bestehen.

Ferner hat der Angeklagte 200 Stunden gemeinnützige Arbeit zu absolvieren, davon kann er sich jedoch durch Zahlen eines Schmerzensgelds von 7500 Euro an den geschädigten Briten befreien. Ob Revision eingelegt wird, ist noch offen.