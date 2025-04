Angeklagter vor Gericht: Prügelei in Sulgen mit unklarem Hergang

Prügelei in Sulgen mit unklarem Hergang

1 Das Amtsgericht Oberndorf ordnete eine Prügelei zur Fasnet 2024 strafrechtlich ein und hörte hierzu vier Zeugen an. Foto: Fritsche

Am Fasnetssonntag 2024 nachmittags nach dem Umzug eskalierte bei der Festhalle Sulgen ein Streit, der mit verbalen Beleidigungen begonnen hatte, zu einer Prügelei. Ein Jahr Später urteilte das Amtsgericht Oberndorf darüber.









Fast genau ein Jahr später versuchte das Amtsgericht Oberndorf in öffentlicher Hauptversammlung Licht in das Geschehen zu bringen und die Schuldfrage zu klären. Auf gefährliche Körperverletzung lautete die Anklage: Einen Schlag mit der Hand und einer mit der Flasche durch den Angeklagten auf den damaligen neuen Freund seiner Ex.