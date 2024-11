Messerattacke bei Balinger Bahnhof: Angeklagter schweigt - von Tatwaffe fehlt jede Spur

1 Polizeibeamte bei der Spurensicherung an den Gleisen. Foto: Wolff

Ein junger Marokkaner schweigt auch am zweiten Verhandlungstag vor dem Hechinger Landgericht. Momentan sitzt er in Stammheim in U-Haft.









Tag 2 im Verfahren gegen einen 23-jährigen Marokkaner, der am Morgen des 15. Mai auf dem Balinger Bahnhofsvorplatz einen 29-jährigen Landsmann mit einem Messer lebensgefährlich verletzt hat und wegen versuchten Mordes in Stammheim in U-Haft sitzt: Der „Schlichter“, der offenbar Schlimmeres verhindert hatte, indem er den 23-Jährigen davon abhielt, ein zweites Mal zuzustechen, ist offenbar untergetaucht, kann nicht vernommen werden. Und die Tatwaffe, wohl ein Klappmesser mit zwölf Zentimeter langer Klinge, ist spurlos verschwunden.