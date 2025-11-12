Angeklagter gibt Fehler zu: So lief der Prozess rund um den Wassershow-Unfall im Europa-Park

Acht Menschen wurden 2023 im Europa-Park verletzt, weil ein Wasserbecken zusammenbrach. Nun räumte der Montagefirma-Chef ein, dass Schrauben fehlten.
Akteure springen aus schwindelerregender Höhe in ein Becken, Zuschauer schauen aus wenigen Metern Entfernung zu. Plötzlich geht alles ganz schnell: Scheinbar aus heiterem Himmel bricht die Außenseite des Pools, die beiden 25 Meter hohen Sprungtürme stürzen in sich zusammen. In Sekundenschnelle entleeren sich mehrere zehntausend Liter Wasser in der Attraktion „Atlantica Supersplash“.