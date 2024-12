Angeklagter aus Raum Triberg Vorwurf - Neffen in 788 Fällen sexuell missbraucht

Ein 59-jähriger Mann aus dem Raum Triberg soll drei seiner Neffen sexuell missbraucht haben. So der Tatvorwurf, der am 13. März vor dem Landgericht in Konstanz verhandelt wird. Die Neffen waren zum Tatzeitpunkt zwischen sechs und 13 Jahre alt.