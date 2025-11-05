Angeklagter aus dem Kreis Calw: Drogen und Waffenbesitz - Haftstrafe droht

Ein 24-Jähriger aus dem Kreis Calw muss sich nicht zum ersten Mal vor Gericht verantworten. Er macht keine Angaben zur Sache, sein Anwalt spricht von Eigenbedarf und Geschenken.
Es sind eindringliche Worte, mit denen sich Christoph Kalkschmid als Vorsitzender Richter der Zweiten Großen Strafkammer am Landgericht Tübingen gleich zu Beginn des Schwurgerichtsprozesses an den 24 Jahre alten Angeklagten aus dem Kreis Calw wendet. Das „bewaffnete Handeltreiben mit Drogen“, so Kalkschmid, sei brutal. Der Gesetzgeber habe daher im Falle einer Verurteilung „eine Mindeststrafe von fünf Jahren“ vorgesehen.