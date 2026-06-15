Angeklagter aus Albstadt: Welche Rolle spielte die Alkoholisierung des Unfallverursachers?

Bei einer Kollision zweier Fahrzeuge im Dezember 2025 in Albstadt war die Uneinsehbarkeit der Kreuzung ausschlaggebend.
Glück im Unglück hatte ein Autofahrer in Albstadt. Beim Unfall an einer Kreuzunng in Tailfingen kurz vor dem letzten Weihnachtsfest entstand am gegnerischen Wagen nur ein kleinerer Blechschaden. Allerdings war der 57-Jährige damals alkoholisiert und saß deshalb kürzlich wegen fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs vor dem Amtsgericht Albstadt. Die Staatsanwältin warf dem Porschefahrer vor, er sei wegen erheblicher Alkoholisierung ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen und er habe fahrlässig gehandelt.