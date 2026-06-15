Angeklagter aus Albstadt: Welche Rolle spielte die Alkoholisierung des Unfallverursachers?

Glück im Unglück hatte ein Autofahrer in Albstadt. Beim Unfall an einer Kreuzunng in Tailfingen kurz vor dem letzten Weihnachtsfest entstand am gegnerischen Wagen nur ein kleinerer Blechschaden. Allerdings war der 57-Jährige damals alkoholisiert und saß deshalb kürzlich wegen fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs vor dem Amtsgericht Albstadt. Die Staatsanwältin warf dem Porschefahrer vor, er sei wegen erheblicher Alkoholisierung ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen und er habe fahrlässig gehandelt.

Zumal es vier Einträge im Bundeszentralregister für den Angeklagten gibt. Ein Urteil aus dem Jahr 2002 wegen Besitzes von Betäubungsmitteln in nicht unerheblicher Menge hatte eine Bewährungsstrafe nach sich gezogen, im Jahr 2015 wurde dann wegen fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Ebenso zwei Jahre später, als es wieder zu einer Bewährungsstrafe kam, und dann vor sieben Jahren schließlich Fahren ohne Fahrerlaubnis. Abermals hatte dies eine Bewährungsstrafe zur Folge. Im aktuellen Fall kam der Albstädter mit einer Geldstrafe davon. Zudem bleibt der Führerschein, der ihm am 19. Dezember 2025 direkt abgenommen wurde, noch weitere vier Monate einbehalten. Die Kosten des Verfahrens hat der Albstädter ebenfalls zu tragen.

Kein alkoholbedingter Fahrfehler

Warum die Staatsanwältin schließlich selbst für eine Geldstrafe plädierte, lag vor allem daran, dass es nach Vernehmung der Zeugen aus Sicht der Juristen ohnehin zu dieser Kollision gekommen wäre, auch wenn der Angeklagte nicht unter Alkoholeinfluss gestanden hätte. „Der Klassiker ist ein alkoholbedingter Fahrfehler, bei dem es oft zu folgenschweren Kollisionen kommt“, erklärte auch der Verteidiger in seinem Plädoyer. „Nicht die Alkoholisierung, sondern die schlechte Sicht war ausschlaggebend“, war sich auch die Staatsanwältin nach der Beweisaufnahme sicher. Trotzdem habe sich der Angeklagte eben einer fahrlässigen Gefährdung des Straßenverkehrs schuldig gemacht.

Die Blutprobe nach dem Unfall ergab einen Blutalkoholgehalt von 1,2 Promille, obwohl der Angeklagte nach eigener Erklärung eigentlich keinen Alkohol mehr trinke. Lediglich ein heftiger Streit mit dem Bruder habe ihn an diesem Abend dazu verleitet, doch zu einigen Flaschen Bier zu greifen. Sein Fehlverhalten sah der 57-Jährige auch ein, war vollumfänglich geständig und entschuldigte sich bei der jungen Familie mit zwei Kleinkindern, die im Wagen gesessen hatte, als die junge Mutter den Fiat auf der Vorfahrtsstraße steuerte. Der Angeklagte versuchte im Dezember 2025, sich Einblick in die Straße zu verschaffen, was allerdings durch parkende Fahrzeuge erschwert war. Schließlich ragte er mit der Front seines Wagens so weit in die Vorfahrtstraße, dass die zweifache Mutter nur mit Mühe auf die Gegenfahrbahn ausweichen konnte und deshalb Kratzer an der Seite und eine Delle seitlich an der Stoßstange des Fiat entstanden. Der Porsche wies keinerlei Schäden auf.

Zeugen entlasten Angeklagten

Sowohl die Fahrerin als auch ihr Lebensgefährte, der auf dem Beifahrersitz gesessen hatte, wurden als Zeugen vor dem Amtsgericht Albstadt vernommen. Beide nahmen die Entschuldigung des Angeklagten an und räumten ein, dass die Sicht an dieser Kreuzung bei der Juliusstraße in Tailfingen wirklich stark eingeschränkt sei. Der als Zeuge geladene Polizeibeamte, der im Dezember mit der Unfallaufnahme betraut war, wies ebenfalls auf die Sichtbehinderung durch parkende Autos hin.

Aufgrund der Beweisaufnahme forderte die Staatsanwältin eine Geldstrafe in Höhe von 75 Tagessätzen zu je 60 Euro, der Verteidiger plädierte auf 40 Tagessätze. Das Urteil fand sich quasi in der Mitte wieder. Die Richterin verhängte 60 Tagessätze á 60 Euro. Auch sie war laut Urteilsbegründung der Meinung: „Der Unfall ist nicht unbedingt durch die Alkoholisierung entstanden.“ Außerdem habe sich der Angeklagte reumütig gezeigt und die einschlägigen Vorstrafen lägen schon viele Jahre zurück.