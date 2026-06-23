Angeklagte erklären Überfall: Brutale Entführung in Villingen soll eine „spontane Idee“ gewesen sein

Sie wollten ihrem Opfer angeblich nur Drogen abnehmen – stattdessen mündete der Raub in Villingen in eine Entführung mit eingeschlagenem Schädel. Wie es zur Tat gekommen sein soll.
Zahlreiche Zuschauer – darunter einige Freunde und auch Familienangehörige – sitzen bereits im Saal des Landgerichts Konstanz, als die fünf Hauptangeklagten hereingeführt werden: gesichert durch Justizbeamte, mit Hand- und Fußfesseln. Die versteinerten Mienen sind auf den Boden gerichtet, Blicke werden anfangs kaum ausgetauscht.