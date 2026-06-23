Angeklagte erklären Überfall: Brutale Entführung in Villingen soll eine „spontane Idee“ gewesen sein

Sie wollten ihrem Opfer angeblich nur Drogen abnehmen – stattdessen mündete der Raub in Villingen in eine Entführung mit eingeschlagenem Schädel. Wie es zur Tat gekommen sein soll.

Zahlreiche Zuschauer – darunter einige Freunde und auch Familienangehörige – sitzen bereits im Saal des Landgerichts Konstanz, als die fünf Hauptangeklagten hereingeführt werden: gesichert durch Justizbeamte, mit Hand- und Fußfesseln. Die versteinerten Mienen sind auf den Boden gerichtet, Blicke werden anfangs kaum ausgetauscht.

Die fünf mutmaßlichen Täter aus Villingen-Schwenningen, Unterkirnach und Donaueschingen (zwischen 19 und 22 Jahre alt) sitzen im halben Land verteilt in unterschiedlichen Haftanstalten – und das teils seit mehr als neun Monaten. Komplettiert wird die Tätergruppe von zwei 20-jährigen Frauen, denen als Fahrerinnen nur Beihilfe vorgeworfen wird. Sie befinden sich auf freiem Fuß.

21-Jähriger war der Lockvogel

Das größtenteils jugendliche Aussehen der Hauptangeklagten steht dabei in hartem Kontrast zu den schweren Vorwürfen und dem brutalen Tatablauf, den der Leitende Oberstaatsanwalt Johannes-Georg Roth zum Auftakt der Hauptverhandlung vor der Jugendstrafkammer skizziert.

Denn die jungen Männer lockten ihr Opfer in eine perfide Falle, wie es in der Anklage heißt. Über einen Lockvogel – einen 21-jährigen, groß gewachsenen Mann mit kräftigem Bart – stellten sie laut Angaben der Staatsanwaltschaft ein lukratives Betäubungsmittelgeschäft in Aussicht. Doch im Hinterkopf hatten die fünf Angeklagten etwas ganz anderes: Sie wollten ihr damals 24-jähriges Opfer ausrauben und ihm seine Wohnungsschlüssel abnehmen, um bei dem Dealer Drogen zu erbeuten. Die Staatsanwaltschaft zeigt sich überzeugt: Die „Anwendung von Gewalt“ hatten die Täter für den Raub einkalkuliert.

Mit Radmutternschlüssel eingeschlagen

Der 21-Jährige brachte das Opfer zunächst an die St.-Konrads-Kirche, als an einer dunklen Parkbank die dort bereits wartenden Mittäter aus der Hecke sprangen. Während der Lockvogel floh, um seine Beteiligung zu vertuschen, gingen die Täter nach Angaben der Staatsanwaltschaft brutal vor: Ein ebenfalls 21-Jähriger schlug mit einem Radmutternschlüssel auf den Kopf Mannes ein, weitere Täter traktierten ihn mit Fäusten oder, am Boden liegend, mit Füßen.

Anschließend hätten sie den 24-Jährigen gefesselt und seine Augen mit einer Jacke verbunden. Während ein Teil der Täter das Opfer verschleppte und zum Pfadfinderheim brachte, fuhren die anderen zur Wohnung des Dealers in Bad Dürrheim. Dort erbeuteten sie eine Playstation und geringe Mengen Rauschgift. Nach dem Raubzug setzten zwei der Angeklagten mithilfe der Fahrerin den Schwerverletzten aus – aus Angst, dass er sterben könnte, sollen sie jedoch von dem Plan abgewichen sein, dies im Wald zu tun. Stattdessen brachten sie ihn zum Pfadfinderplatz und wählten später den Notruf.

Stand in 20 Minuten der Plan?

Vor Gericht zeigt sich: Die jungen Angeklagten – die alle einen beachtlichen Drogenkonsum zu Protokoll gaben – sind zwar durchweg geständig, aber wie es zu der heftigen Gewalt gekommen sein soll, bleibt vorerst dennoch ein Rätsel. Der „Lockvogel“ erklärte zur Verwunderung des Gerichts und des Oberstaatsanwalts, der Raub sei eine „spontane“ Idee gewesen. Beim Kiffen in Donaueschingen sei der durchaus augeklügelte Plan innerhalb von 20 Minuten entstanden – mitsamt Codewörtern, Aufteilung der Teams, Maskierung und Decknamen.

Der 21-Jährige aus Villingen selbst habe ins Spiel gebracht, seinem Dealer Drogen „abzunehmen“ – von einem Bekannten habe er den Tipp erhalten, dass dieser in seiner Wohnung gleich mehrere Kilo davon aufbewahren soll. Das Rauschgift sollte – teils für den Eigenkonsum, teils für Tauschhandel – unter den Tätern aufgeteilt werden.

Staatsanwalt hegt große Zweifel

Dass die Sache „so eskaliert“, sei keinesfalls eingeplant gewesen, erklärten gleich mehrere Beteiligte. Eigentlich hätte dem 24-Jährigen lediglich der Schlüssel abgenommen werden sollen, um aus der Wohnung die Drogen zu holen. Stattdessen gab ein 21-Jähriger aus Donaueschingen zu, ihm mit einem Radmutterschlüssel den Schädel eingeschlagen zu haben, während weitere Beteiligte ihn mit Schlägen und Tritten misshandelten. „Es ging alles so schnell, er wurde geschlagen und ich habe mitgemacht“, erklärte der Donaueschinger über seinen Verteidiger – die Eisenstange habe er eigentlich nur zur Selbstverteidigung mitgebracht. Der Leitende Oberstaatsanwalt Roth hegte gleich mehrfach Zweifel an den Aussagen zur spontanen Gewaltexplosion: „Ich glaube Ihnen das nicht.“

Innerhalb der Gruppe soll es nach der Eskalation zu Unstimmigkeiten gekommen sein. Nachdem klar gewesen sei, welch schwere Verletzungen das Opfer davongetragen hatte, habe man sich zunächst entschieden, Beweismittel zu vernichten, und anschließend „eine Nacht darüber zu schlafen“. Danach ergriffen die Täter – abgesehen von den Fahrerinnen, die angaben, im Vorfeld nichts von dem Raubzug gewusst zu haben – die Flucht in verschiedene Länder. Drei wurden kurz darauf gefasst, zwei weitere stellten sich später.

Der Prozess wird am Mittwoch fortgeführt. Dann kommt auch das Opfer zu Wort.