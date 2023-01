1 Angehörige hatten die Polizei per Notruf verständigt, nachdem eine tote Frau in einer Wohnung aufgefunden wurde (Archivbild). Foto: IMAGO/Maximilian Koch/IMAGO/Maximilian Koch

Bereits am Samstagabend war eine tote Frau in einer Wohnung in Rastatt aufgefunden worden. Angehörige alarmierten die Polizei.















Angehörige haben am Samstagabend in einer Wohnung in Rastatt eine tote Frau gefunden und per Notruf die Polizei alarmiert. Die Hintergründe sind noch unklar. Ob die 47-Jährige infolge eines eskalierenden Familienstreits, einer Straftat oder eines Unfalls ums Leben gekommen ist, müsse einer Meldung der Polizei vom Dienstag zufolge noch geklärt werden.

Zur möglichen Todesursache machte eine Sprecherin keine Angaben. Bei Eintreffen der Polizeibeamten in der Kehler Straße befand sich auch der Partner der Frau in der Wohnung. Wegen seines psychischen Ausnahmezustands kam er in eine Klinik.