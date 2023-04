Angehörige in Rottweil berichten

1 Mit dem Krankenwagen in die Klinik – für Angehörige und Patienten ein Schock. Foto: Thaut Images – stock-adobe

Ein knapp 90-jährige Frau stürzt – Verdacht auf Oberschenkelhalsbruch. Der Krankenwagen kommt – die Angehörigen sind nach dem ersten Schock erleichtert: Die Mutter ist erst einmal gut aufgehoben. Doch dann der Anruf: Bitte abholen. Kann Sie nicht vorsichtshalber im Krankenhaus bleiben? Nein.









Fälle wie dieser, der unserer Redaktion geschildert wird, sorgen immer wieder für Unverständnis bei Angehörigen oder den Patienten selbst. Statt beruhigt zu sein, wächst die Sorge: Wurde wirklich alles gecheckt? Warum geht das so schnell? Und manchmal, so schildern es auch jetzt wieder Menschen aus dem Kreis Rottweil unserer Redaktion, wird so etwas als „Rauswurf“ empfunden.