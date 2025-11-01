Angehörige berichtet: Gedenkstätte in Freudenstadt wurde schon mehrfach verwüstet

Ein Gedenkkreuz am Freudenstädter Stadtbahnhof wurde von Unbekannten aus dem Boden gerissen und beschädigt. Nun berichtet eine Angehörige: Es war nicht der erste Vorfall dieser Art.

Ein Kreuz nahe dem Freudenstädter Stadtbahnhof erinnert an einen 19-jährigen Jugendlichen, der vor zehn Jahren am Rande des Freudenstädter Stadtfests bei einer Auseinandersetzung getötet worden war. In diesem Sommer wurde das Kreuz dann aber von Unbekannten aus dem Boden gerissen und in der Nähe neben einem Bahngleis abgelegt.

Zunächst war unklar, ob das Gedenkkreuz im Rahmen von Arbeiten entfernt wurde oder Opfer von Vandalismus wurde. Eine Angehörige des getöteten Jugendlichen bestätigt nun gegenüber unserer Redaktion: Es war Vandalismus.

Daniela Bippus ist die Patentante des getöteten 19-Jährigen. Sie erzählt, dass an dem Kreuz Schäden zu sehen sind, die sich nur mit Vandalismus erklären lassen. „In der Mitte des Kreuzes war ein rotes Herz angebracht. Das ist komplett weg.“

„Da ist keine Kraft mehr da“

Und auch am Namensschild hat Bippus Schäden entdeckt. Dort fehle eine der Nieten, mit denen das Schild an dem Kreuz befestigt wurde.

Dennoch habe die Familie den Fall nicht bei der Polizei angezeigt. „Ich glaube, die Ermittlungsbeamten sind auch so schon überlastet mit schwerwiegenderen Fällen.“ Sie sagt aber auch über sich und die Angehörigen des damals 19-Jährigen: „Da ist keine Kraft mehr da.“

Denn wie Bippus erzählt, ist es nicht das erste Mal, dass die Gedenkstätte am Bahnhof verwüstet wurde. „Wir hatten am Anfang einen Bilderrahmen mit einem Bild von ihm dort stehen. Irgendwann hat der Rahmen gefehlt, und das Bild lag im Dreck.“ Ein anderes Mal sei ein von befreundeten Kindern am Kreuz abgelegtes Stofftier gestohlen worden.

Und aus Gesprächen mit anderen Menschen, die um Angehörige trauern, die bei Unfällen ums Leben kamen, berichtet Bippus, dass auch andere Gedenkorte in der Region immer wieder Opfer von Vandalismus werden – indem unbekannte Täter Gegenstände stehlen oder mutwillig Schaden anrichten. Bippus beklagt daher eine allgemein niedrigere Hemmschwelle bei vielen Menschen. Viele seien mittlerweile auch einfach abgestumpft.

Wut und Traurigkeit

Was die Täter in solchen Fällen antreibt, kann sich auch Bippus nicht erklären. Sie sagt aber, wie sie selbst sich dabei fühlt, wenn sich jemand an der Gedenkstätte für ihr Patenkind zu schaffen macht: Sie empfinde Wut, die dann übergehe in Traurigkeit.

Doch auch wenn immer noch die Schäden zu erkennen sind: Seit September steht das Kreuz wieder an seinem ursprünglichen Platz nahe dem Stadtbahnhof. Mitarbeiter des städtischen Baubetriebsamts hatten es wieder aufgestellt, nachdem die Verwaltung auf den Fall aufmerksam geworden war.