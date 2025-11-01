Angehörige berichtet: Gedenkstätte in Freudenstadt wurde schon mehrfach verwüstet

Ein Gedenkkreuz am Freudenstädter Stadtbahnhof wurde von Unbekannten aus dem Boden gerissen und beschädigt. Nun berichtet eine Angehörige: Es war nicht der erste Vorfall dieser Art.
Ein Kreuz nahe dem Freudenstädter Stadtbahnhof erinnert an einen 19-jährigen Jugendlichen, der vor zehn Jahren am Rande des Freudenstädter Stadtfests bei einer Auseinandersetzung getötet worden war. In diesem Sommer wurde das Kreuz dann aber von Unbekannten aus dem Boden gerissen und in der Nähe neben einem Bahngleis abgelegt.