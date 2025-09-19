Angehende Ärztin aus Hüfingen: Den Körper als Wunderwerk begreifen

Carola Sättele bietet kreative Kurse für Kinder an. Sie will ihnen Wissen zu Körperfunktionen vermitteln und zeigen, wie auch sie im Ernstfall helfen können.

„Kinder sind neugierig und begeisterungsfähig und ich möchte diese Begeisterung nutzen, um ihnen ihren eigenen Körper als Wunder näherzubringen.“ Das sagt Carola Sättele, verheiratet und Mutter eines achtjährigen Jungen und eines zehnjährigen Mädchens. Seit fast einem Jahr lebt die Familie in Hüfingen. Hier fühle sie sich sehr wohl, vor allem in der Nachbarschaft seien sie bestens angekommen.

Aufgewachsen ist Carola Sättele in Tannheim. Sie studiert Humanmedizin in Freiburg und wird das Studium 2027 abschließen. Ihre Doktorarbeit stehe kurz vor der Abgabe zur Prüfung.

Sie habe relativ spät mit dem Medizinstudium begonnen, sagt die 36-Jährige. Nach dem Abitur hatte sie eine längere Wartezeit bis zur Zulassung. Diese Zeit habe sie genutzt, um zuerst eine Ausbildung als Medizinische Fachangestellte zu machen. In diesem Beruf arbeitete sie anschließend in einer Arztpraxis. Um dann näher an ihrem Berufsziel zu sein, habe sie in der Uniklinik Freiburg die Ausbildung zur Pflegefachfrau absolviert und dort auch stationär gearbeitet. Als dann die Zulassung zum Studium erfolgte, kam ihr erstes Kind und so habe sich das Studium wieder verschoben.

Doch 2018 war es so weit und sie habe ihren großen Berufswunsch beginnen können. „Das Studium ist natürlich zeitintensiv, ich lerne meistens, wenn die Kinder in der Schule sind. Und wenn ich in Freiburg präsent sein muss, unterstützen mich vor allem auch die Großeltern, die in Tannheim leben“, beschreibt Carola Sättele ihr Zeitmanagement. Für Hobbys bleibe wenig Zeit, doch wenn man sich den blühenden Garten um ihr Haus ansieht, ist sofort ersichtlich, dass Gartenarbeit das Hobby ist. „Die Gartenarbeit entspannt und man kann dabei auch noch lernen“, sagt Sättele.

In der Grundschule in Tannheim habe sie schon ihr Kinderlernprogramm mit großem Erfolg durchgeführt und so freue sie sich darauf, am Weltkindertag diesen Samstag, 20. September, dieses nun auch in Hüfingen anbieten zu können.

Anatomie zum Anfassen mit einem großen Poster

Das Kursprogramm, das Carola Sättele ausgearbeitet hat, besteht aus drei Teilen. Bei der Anatomie zum Anfassen erstellen die Kinder ein lebensgroßes Poster, für dieses werden Organe wie beispielsweise Herz, Lunge, Nieren, Magen, Darm und Gehirn ausgeschnitten, die Funktionen erklärt – so entstehe ein greifbares Verständnis des eigenen Körpers.

Kreislauf wird sichtbar und spürbar

Im Teil „Wie funktioniert der Blutkreislauf“ sollen die Kinder in Spielgruppen gemeinsam erlernen und verstehen, wie das Herz das Blut durch den Körper pumpt. Und was die Aufgaben der roten Blutkörperchen sind. Spielerische Übungen sollen den Kreislauf sichtbar und spürbar machen. Ein für Carola Sättele wichtiges Anliegen ist der Programmteil „Erste Hilfe für Kinder“, denn auch Kinder können in Situationen kommen, in denen sie im Notfall aktiv werden müssen. „Wer versteht, wie Erste Hilfe funktioniert, fühlt sich stark, hat weniger Angst, ist selbstbewusst und kann in Notsituationen wirklich helfen“, sagt Sättele. Das gelte auch für Kinder. Wie rufe ich richtig den Notruf, was ist zu tun bei kleinen Verletzungen, wie und warum mache ich die stabile Seitenlage, was mache ich bei einer Zecke und wie hilft man bei Nasenbluten: „Das sind alles Notfallsituationen, die auch für Kinder zu lernen sind.“

„Kinder haben ein Recht auf Wissen“

Über ihr Kursprogramm sagt die Mutter und Humanmedizinerin: „Meine Vision ist es, dass die Kinder nach dem Kurs nach Hause gehen und sagen: Ich bin wichtig, ich kann helfen und mein Körper ist etwas Besonderes.“ Gerade am Weltkindertag, der weltweit für die Rechte der Kinder eingerichtet worden ist, passe ihr Programm sehr gut. Denn auch „Kinder haben ein Recht auf Wissen, Gesundheit und Mitbestimmung – wenn sie verstehen, wie ihr Körper funktioniert, ist das ein Stück gelebte Kinderrechte“, ist Sättele überzeugt.

Ihre berufliche Perspektive sieht Carola Sättele schon in der Kinderheilkunde, daher werde die Pädiatrie sicherlich schon für das sogenannte Praktische Jahr (PJ) nach dem Examen einen Schwerpunkt bilden. Doch auch andere Fächer werde sie in der Praxisphase auswählen, um ein gutes allgemeinmedizinisches Wissen zu lernen. „Doch ich werde sicherlich langfristig in der Kinderheilkunde arbeiten, da mir diese Fachrichtung schon heute sehr wichtig ist“, sagt Carola Sättele.

Das Kinderlernprogramm, das sie am Weltkindertag anbietet, möchte sie in Zukunft gern auch in anderen Schulen oder Kindereinrichtungen anbieten.

Der Aktionstag

Kurse

Wie funktioniert das Herz, wo liegt die Lunge, wie reagiert man bei einer Verletzung richtig? Für Kinder ab acht Jahren werden diese Fragen am Weltkindertag 2025, am Samstag, 20. September, in der Rathausgalerie beantwortet. Carola Sättele hat hierzu ein dreiteiliges Programm vorbereitet. Sie studiert Humanmedizin in Freiburg und will es 2027 abschließen. Die beiden Kurse am Vormittag und Nachmittag sind ausgebucht.