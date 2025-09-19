Angehende Ärztin aus Hüfingen: Den Körper als Wunderwerk begreifen

Carola Sättele bietet kreative Kurse für Kinder an. Sie will ihnen Wissen zu Körperfunktionen vermitteln und zeigen, wie auch sie im Ernstfall helfen können.
„Kinder sind neugierig und begeisterungsfähig und ich möchte diese Begeisterung nutzen, um ihnen ihren eigenen Körper als Wunder näherzubringen.“ Das sagt Carola Sättele, verheiratet und Mutter eines achtjährigen Jungen und eines zehnjährigen Mädchens. Seit fast einem Jahr lebt die Familie in Hüfingen. Hier fühle sie sich sehr wohl, vor allem in der Nachbarschaft seien sie bestens angekommen.