Angebote in Villa Jamm: So möchten die Black Forest Power Women in Lahr Raum für Begegnungen schaffen

Der Verein bietet im März und April Workshops und Ausstellungen an. Künstlerinnen aus dem gesamten Kreis wollen in der Villa Jamm alle Sinne der Besucher ansprechen.
Es sind ausschließlich Künstlerinnen und Referentinnen, die zwischen dem zweiten Wochenende im März und Ende April mit Ausstellungen, Vorträgen und Workshops andere Frauen auf unterschiedliche Arten erreichen wollen. Evgeniya Scherer, Tatjana Kharalgina-Wilson, Debra C. Schröter und Imke Schwendemann gehören zum Vorstand des Vereins, der sich vor rund einem Jahr gegründet hat (siehe Info). Sie legen Wert darauf, dass das neue Angebot alle Interessenten anspricht. Auch Männer sind willkommen. Schröter spricht „von einem reich gedeckten Tisch an Themen“.