Angebote in Geislingen: Geballte Einkaufskraft auf einem Fleck

Einkaufswütige lassen in Geislingen die Ladenkassen klingeln. Einige Stände im Freien sorgen allerdings für Frostbeulen.
Nicht nur der totgeglaubte Handels- und Gewerbeverein (HGV) ist zu neuem Leben erwacht, sondern auch der verkaufsoffene Sonntag, der ob der geringen Teilnehmerzahl in der Vergangenheit vor sich hindümpelte. Dieses Mal konzentrierte sich das Geschehen vor den Türen des Shopping-Giganten Kleider-Müller, dort präsentierten sich einige Geschäfte der Sonnenstadt. Geballte Einkaufskraft auf einem Fleck sozusagen, ein Konzept, das wohl beibehalten wird. Die zweite Vorsitzende Sarah Bühler ist nicht abgeneigt. Einige Teilnehmer hätten allerdings bemängelt, dass ihre Stände im Schatten gestanden hätten und es dort ziemlich kalt gewesen sei.