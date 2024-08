1 Nicht nur Mountainbike-Fahren gehört in Furtwangen mit zum Angebot. (Symbolbild) Foto: dpa

Eine neue Version für Kinder und Jugendliche soll die Vielzahl der Angebote abbilden.









Die Stadtverwaltung Furtwangen in Kooperation mit der Werkrealschule, dem OHG und der RGS planen eine Neuauflage des Freizeitführers für Kinder und Jugendliche. In diesem sollen Angebote im Freizeitbereich der verschiedenen Vereine und Einrichtungen benannt werden und dadurch in einem gesammelten Werk ein Abbild über die Vielzahl von Angeboten wiedergeben, teilt die Stadt in einer Mitteilung mit.