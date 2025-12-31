Angebote in Freudenstadt: Das plant der Jugendkulturclub F 23 für 2026

Das Kinder- und Jugendreferat der Stadt Freudenstadt plant für 2026 Ferienbetreuungen, Musikerlebnisse und Formate, mit denen sich Jugendliche einbringen können.
Auch 2026 bleibt der Jugendkulturclub F 23 in der Forststraße ein lebendiger Treffpunkt für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Freudenstadt, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung. Mit einem vielseitigen Programm aus Beteiligung, Kultur, Bildung, Bewegung und kreativen Angeboten stärke das F 23 demokratische Kompetenzen, fördere Neues und schaffe Räume für Begegnung und Mitgestaltung.