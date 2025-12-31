Angebote in Freudenstadt: Das plant der Jugendkulturclub F 23 für 2026

Das Kinder- und Jugendreferat der Stadt Freudenstadt plant für 2026 Ferienbetreuungen, Musikerlebnisse und Formate, mit denen sich Jugendliche einbringen können.

Auch 2026 bleibt der Jugendkulturclub F 23 in der Forststraße ein lebendiger Treffpunkt für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Freudenstadt, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung. Mit einem vielseitigen Programm aus Beteiligung, Kultur, Bildung, Bewegung und kreativen Angeboten stärke das F 23 demokratische Kompetenzen, fördere Neues und schaffe Räume für Begegnung und Mitgestaltung.

Zukunftsausschuss tagt einmal im Monat Ein Schwerpunkt liege weiterhin auf der aktiven Jugendbeteiligung. Der Zukunftsausschuss tagt regelmäßig einmal im Monat und initiiert erste eigene Projekte wie einen Jugend-Flohmarkt oder den neuen „GirlZ“-Raum im Untergeschoss des F 23. Mit dem Zukunftsforum im November sowie dem „Speeddating mit der Politik“ im April und einem Politik-Stammtisch biete das F 23 niederschwellige Möglichkeiten zum Austausch zwischen jungen Menschen und der Kommunalpolitik.

Darüber hinaus öffnen Veranstaltungen wie der Tag der offenen Tür im Oktober, Disco- und Partyformate in Kooperation mit Vereinen und Schulklassen sowie der geplante monatliche Mitternachtssport Zugänge für unterschiedliche Altersgruppen. Angebote wie eine KI-Disco, bei der Jugendliche ihre eigene Musik mithilfe künstlicher Intelligenz gestalten, greifen aktuelle Themen auf. Ergänzt wird das Programm durch regelmäßige neue Angebote wie Kickboxen und Selbstverteidigung in Kooperation mit der Kunstkampfschule „Dragon & Tiger“ und den Hip-Hop-Tanzkursen.

Programm in den Oster- und Sommerferien

Für die Oster- und die Sommerferien plant das Kinder- und Jugendreferat Programme mit Sport-, Kreativ- und Freizeitangeboten. Vereine und Institutionen, die sich einbringen wollen, können sich im F 23 melden.

Im Kulturbereich setzt das F 23 2026 auf Kontinuität und Vielfalt. Großveranstaltungen wie die Rockin’ Days zu Schuljahresbeginn, die FDS Musicdays im November oder der Metal Summit im März prägen das kulturelle Profil weit über das Haus hinaus, heißt es in der Mitteilung. Monatliche Konzerte, Poetry Slams sowie eine Open Stage mit Newcomer-Wettbewerb bieten lokalen und regionalen Künstlern Raum zur Präsentation. Von Mai bis Oktober finden Kinder- und Jugendliteraturtage mit zwei Veranstaltungen pro Monat statt. Geplant sind regelmäßige Theaterangebote für Kinder und Jugendliche. Außerdem soll die Zusammenarbeit mit der Musik- und Kunstschule vertieft werden.

Workshops mit Maler Albrecht Behmel

Die wöchentliche „KinderEntdeckerZeit“ am Freitagnachmittag lädt mit wechselnden Themen zum Mitmachen ein. Monatliche Kinder-Theaterangebote, kreative Workshops wie „Pinsel & Pizza“ mit Maler Albrecht Behmel am 13. Februar, die Halloween-Party oder Aktionen rund um den Weltkindertag setzen Höhepunkte.

Mit Angeboten wie „Kinder stark machen – Mut tut gut“ in Kooperation mit der Kampfkunstschule soll Kindern spielerisch aufgezeigt werden, Gewalt schon im Vorfeld zu vermeiden. Mit der Ferienbetreuung und dem Sommerferienprogramm begleitet das F 23 Kinder ganzjährig. Ab Herbst wird zudem von der Stadt Freudenstadt eine Ganztagesferienbetreuung angeboten.

Veranstaltungen im öffentlichen Raum wie etwa die KI-Bühne „Prompt“ auf dem Stadtfest oder die Stadtolympiade am 5. Juli, machen Kinder- und Jugendkultur laut Pressemitteilung sicht- und erlebbar.