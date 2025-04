Angebote der Diözese Rottenburg-Stuttgart: Diese Livestreams gibt es an Ostern

1 Der Dom St. Martin in Rottenburg.Dort finden an Ostern einige Veranstaltungen statt. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Videobotschaft, Livestreams und Online-Dossier mit vielen Ideen zum Osterfest bietet die Diözese Rottenburg-Stuttgart über das Osterwochenende an. Das ist geboten und so kann es gefunden werden.









Anlässlich des Osterfests wendet sich Bischof Klaus Krämer in einer Videobotschaft an die rund 1,6 Millionen Katholiken in Württemberg. Darin heißt es: „In unserer verunsicherten Welt und in einer Kirche, in der sich gerade vieles wandelt, glaube ich fest daran: Die Hoffnung stirbt nicht, sie lebt – weil der Grund unserer Hoffnung, Jesus Christus, die Dunkelheit des Todes durchschritten hat.“ Die gesamte Videobotschaft ist ab der Mittagszeit des Ostersonntags, 20. April, auf der Homepage der Diözese Rottenburg-Stuttgart www.drs.de abrufbar.