Auf dem Lahrer Wochenmarkt präsentieren zahlreiche Erzeuger sowie Händler aus der Region ein umfangreiches saisonales Angebot an Obst, Gemüse, Brot, Nudeln, Honig und vielem mehr, hebt die Stadt in einer Pressemitteilung hervor. Er sei außerdem eine beliebter Treffpunkt für Freunde und Bekannte und biete Gelegenheit für Gespräche bei einer Tasse Kaffee. Kinder könnten währenddessen an den Gemüsespielgeräten auf dem benachbarten Spielplatz verweilen.

Die Bäckerei Weisser (Schmelzebeck) ist eine kleine Landbäckerei, die nach alter Tradition arbeitet. Besonders bekannt ist ihr Schwarzbrot – ein Sauerteigbrot, ohne Hefe und Weizen hergestellt nach dem 125 Jahre alten Traditionsrezept des Urgroßvaters. Die Bäckerei verkauft ihre Produkte im Ladengeschäft in Langenschiltach und auf verschiedenen Wochenmärkten in der Region. Neben Backwaren bietet sie geräucherte Wurstwaren an. Die Bratwurst ist auch auf dem Lahrer Wochenmarkt jeden Donnerstag am Schlossplatz immer dabei.

Frische Forellen aus Oberharmersbach

Strübing Forellen aus Oberharmersbach, ehemals Forellenzucht Schwarz, war mehr als 100 Jahre im Besitz der Familie Schwarz und wurde im Oktober 2022 von dem langjährigen Mitarbeiter Lasse Strübing übernommen. Hoher Qualitätsanspruch und Respekt vor der Natur sind laut der Mitteilung der Stadt Lahr die Grundlagen seiner Unternehmensphilosophie. Die Produktion sei dabei durchgängig in eigener Hand, heißt es aus dem Lahrer Rathaus – vom befruchteten Fischei bis zum schlachtreifen Tier und schonenden Veredeln in der Räucherei. Unter dem eingetragenen Warenzeichen „Schwarzwaldforelle“ werden frische Regenbogenforellen und Lachsforellen direkt am Hof und auf verschiedenen Märkten in der Region verkauft, samstags immer in Lahr auf dem Marktplatz.

Neue Marktmeisterin hat schon lange Bezug zum Markt

Bianca Riehle war über viele Jahre Mitarbeiterin in der Stadtverwaltung und hat in dieser Zeit bereits den damaligen Marktmeister vertreten. Bezug zum Wochenmarkt hat sie demnach schon lange – nun hat sie als Rentnerin im April die Aufgabe der Marktmeisterin übernommen.

Der Wochenmarkt lädt an drei Tagen in der Woche zum Einkaufen ein: dienstags auf dem Marktplatz von 7.30 bis 13 Uhr, donnerstags auf dem Schlossplatz von 10 bis 18 Uhr, und samstags auf dem Marktplatz von 7.30 bis 13 Uhr.