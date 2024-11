Angebot kam gut an: Seniorenforum sorgt in Ettenheim für vollen Saal

Seniorenforum sorgt in Ettenheim für vollen Saal

Angebot kam gut an

1 Die „Dixielarious City Stompers“ unterhielten die Besucher des Seniorenforums bestens. Foto: Birkle

Mehr als 150 Besucher kamen im Ettenheimer Bürgersaal zusammen. Sie hörten einen Vortrag zum Thema „Richtig vererben“, informierten sich über die Arbeit des Seniorenrats und lauschten begeistert den „Dixielarious City Stompers“.









Schon längst vor dem Beginn um 18 Uhr war der Bürgersaal prall gefüllt, alle vorhandenen Stühle waren herbeigeholt – und trotzdem mussten noch viele Zuhörer an den Fensterseiten stehen, um am Seniorenforum des Seniorenrats teilzunehmen. Zur Überbrückung bis zum Beginn spielte die Band viel beklatschte Dixies zur Unterhaltung. Vorsitzender Karl Stiegeler hieß alle herzlich willkommen, erfreut, auch dieses Jahr „ein volles Haus“ und damit großes Interesse an der Arbeit des Seniorenrats und dem Thema des Seniorenforums zu haben.