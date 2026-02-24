Angebot ist weiterhin beliebt: In Ettenheim soll es bald neue Stadtführungen geben

Insgesamt 32 Stadtführer zählt die Crew, auf die Linda Stengg als Verantwortliche des städtischen Tourismusbüros inzwischen zurückgreifen kann – und durch den Zuwachs hat sich die thematische Vielfalt noch einmal erweitert. Der Rückblick auf das Jahr 2025 fiel mit ziemlich exakt 100 „amtlichen“ Stadtführungen sowohl seitens der Verwaltung wie auch der aktiven Stadtführer positiv aus. Das war deutlich auch bei der Ideensammlung für das neu begonnene Jahr 2026 ersichtlich, zu der sich die Stadtführer zwecks Rückblick und Vorausschau dieser Tage trafen.

Freitagsführungen (in 2025: 19; durchschnittliche Teilnehmerzahl 14) gehören in den Monaten Mai bis September zum wöchentlichen Angebot für Gäste und Einheimische. Stark gefragt seien nach wie vor auch privat gebuchte Führungen, wie die Zahl 76 für das zurückliegende Jahr beweist. Ob „klassisch“ als Blick in Ettenheims reiche Geschichte – oder unter Führung von Hexen, Nachtwächtern, Mägden oder neuerdings nun auch einem Spion: die Besucher hatten dabei fast die Qual der Wahl – schließlich bewegt man sich in Ettenheim gleichsam auf Schritt und Tritt auf den Spuren der Weltgeschichte.

Restlos ausgebucht waren auch in 2025 die vier Führungen mit kulinarischem Angebot – jeweils zwei Führungen mit Erlebnisweinprobe und Glühwein-Genuss in Begleitung des Nachtwächters. Zunehmend gefragt seien inzwischen auch Führungen für Kinder und Grundschulklassen. All das, so steht fest, wird es auch im neu begonnenen Jahr wieder geben. Erneut wird man sich auch beim Naturparkmarkt (26. April), am Internationalen Museumstag (17. Mai) und am Tag des offenen Denkmals unter dem Motto „Netzwerke: Denkmale und Infrastruktur“ (13. September) einbringen. Bewährt habe sich auch die bisherige Regelung der Museumsöffnung an den jeweils ersten Sonntagen (Juni bis August).

Die Teilnahmekosten bleiben unverändert

Auf den Erfolgen ausruhen wollen sich die Organisatoren nicht. Vielmehr wurden auch bei der jüngsten Aktionskontrolle weitere Themenbereiche sowie praktische Verbesserungsüberlegungen angesprochen. Angedacht sind beispielsweise eine Vollmondführung, eine Romantikführung, eine Zunftführung, eine möglicherweise mit dem Schwerpunkt Gerber, die es früher in Ettenheim ja in beachtlicher Zahl gab. Und auch in diesem Jahr hat sich die Stadtführer-Crew Gedanken zur eigenen Weiterbildung ausgedacht.

Das Stadtführungsprogramm kann also getrost starten. Bis Anfang Mai wird es unter anderem im Internet unter www.ettenheim.de veröffentlicht sein. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung (der Preis für die Führungen bleibt in 2026 unverändert) gibt es bei der Tourist-Info der Stadt unter Telefon 07822/ 43 22 20 oder per E-Mail an linda.stengg@ettenheim.de.

Info – Beginn und Rabatte

Die diesjährigen Freitagsführungen werden zwischen dem 15. Mai und dem 25. September angeboten. Start ist jeweils am Bärenbrunnen vor dem Rathaus (Uhrzeit variiert). Jeder Teilnehmer muss vier Euro zahlen, Kinder bis 17 Jahren sind frei. Neu: Mit der neuen Erlebnisregion-Europa-Park- Card erhalten Besucher 50 Prozent Ermäßigung (vorab im Bürgerbüro einzulösen). Wer nicht an den Führungen teilnehmen, dennoch aber durch die Barockstadt ziehen möchte, dem steht weiterhin der digitale Stadtrundgang zur Verfügung. Mit Hilfe der kostenlosen App ,Actionbound’ kann man die Stadt auf eigene Faust erkunden. An 15 Stationen erfahren Besucher Wissenswertes über die Stadt und ihre Geschichte, heißt es in einer Mitteilung der Verwaltung. Hierzu sind in der ganzen Innenstadt QR-Codes hinterlegt.