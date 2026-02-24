Angebot ist weiterhin beliebt: In Ettenheim soll es bald neue Stadtführungen geben

Die Ettenheimer Rundgänge waren 2025 nahezu jedes Mal ausgebucht. Nun sollen weitere hinzukommen – mit neuen Themenbereichen.
Insgesamt 32 Stadtführer zählt die Crew, auf die Linda Stengg als Verantwortliche des städtischen Tourismusbüros inzwischen zurückgreifen kann – und durch den Zuwachs hat sich die thematische Vielfalt noch einmal erweitert. Der Rückblick auf das Jahr 2025 fiel mit ziemlich exakt 100 „amtlichen“ Stadtführungen sowohl seitens der Verwaltung wie auch der aktiven Stadtführer positiv aus. Das war deutlich auch bei der Ideensammlung für das neu begonnene Jahr 2026 ersichtlich, zu der sich die Stadtführer zwecks Rückblick und Vorausschau dieser Tage trafen.