Angebot in Wolfach: So kann Pfannkuchen backen Kindern mit Autismus helfen

Seit März gibt es ein neues Angebot für Menschen mit Autismus in Wolfach: Cordula Preuß unterstützt in ihrer Praxis vor allem Kinder bei der Bewältigung ihres Alltags.

Eine kleine Küche, ein Sandkasten, Kindermöbel und helle Farben finden sich in den Praxisräumen von Cordula Preuß in Wolfach. Im März hat die promovierte Heilpädagogin eine Anlaufstelle für Kinder und Erwachsene mit Autismus eröffnet. „In unserer Region sind wir wirklich unterversorgt, was das betrifft“, erklärt sie im Gespräch mit unserer Redaktion. Das Autismuszentrum Kinzigtal hatte zum 1. Juli 2024 Insolvenz angemeldet – seitdem war Stillstand. „Ich wollte sowieso meine Hilfe als Heilpädagogin anbieten und habe daher die Kostenträger angesprochen, ob sich eine eigene Praxis anbieten würde – ab da ging alles total schnell“, so Preuß.

Die Kostenträger sind in diesem Fall die Wiedereingliederungshilfe und die Jugendhilfe. Anders als bei Ärzten suchen die Betroffenen die Praxis selten auf eigene Faust auf, sondern die beiden Ämter geben Listen mit Anbietern heraus und vermitteln so Hilfe. Auch die Kosten werden in der Regel von ihnen übernommen – für eine Therapieeinheit von 60 Minuten sind es etwa 90 Euro.

Ausprägungen sind sehr unterschiedlich

„Manche Familien wählen nicht den Weg über die Ämter sondern zahlen das privat“, erklärt Preuß. „Grundsätzlich bespreche ich die Kosten auch immer individuell.“ Grundsätzlich sei das Angebot mit Hilfsangeboten im ländlichen Raum eher gering, im hinteren Kinzigtal sei es aber besonders schlimm. „Manche Familien warten zehn Jahre lang auf eine Diagnose – das liegt aber auch daran, dass einfach wenig Wissen über das Autismusspektrum vorliegt und viele Menschen nicht dafür sensibilisiert sind“, erklärt Preuß.

Vor allem Kinder bis etwa 14 Jahre kommen zu ihr nach Wolfach, die Behandlung für Erwachsene baue sie gerade aus. Die Therapiemöglichkeiten seien dabei so vielfältig wie die betroffenen Kinder selbst. Die Ausprägungen sind im gesamten Autismus-Spektrum sehr individuell – von starkem Unterstützungsbedarf bis hin zu völliger Unabhängigkeit der Betroffenen. Die angeborene neuronale Entwicklungsstörung beeinflusst Kommunikation, soziales Miteinander und Veränderungen in Verhalten und Wahrnehmung.

Tagesstruktur wird beim Spielen geübt

„Eine große Schwierigkeit von vielen Betroffenen ist die Interaktion, also sich gegenseitig in die Augen schauen und wahrnehmen, was der andere möchte“, so Preuß. Mit autistischen Kindern erprobt sie Tagesstrukturen, häufig über Spieltherapien. In einer kleinen Therapieküche backen sie gemeinsam Pfannkuchen. Eine weitere Schwierigkeit von vielen betroffenen Kindern sei es nämlich, Reihenfolgen einzuhalten und eines nach dem anderen zu tun. Preuß merkt an: „Dieses Spektrum ist so weit – ich habe Kinder, denen man den Autismus nicht anmerkt, es gibt Kinder die zusätzlich noch geistige Behinderungen haben. Sie sind so verschieden, dass die Methoden einfach super vielfältig sein müssen.“

Dies bedeute aber auch, dass viele Betroffene über Jahre nicht wissen, dass es sich bei ihren Beschwerden um Autismus handelt. „Es gibt im Ortenaukreis noch mehr Angebote, die man über die Wiedereingliederungs- und Jugendhilfe in Anspruch nehmen kann“, klärt die Heilpädagogin auf. Dazu zähle beispielsweise der familienentlastende Dienst, der Fachkräfte in das häusliche Umfeld von betroffenen Kindern bringt, welche bei der Einhaltung von Tagesstrukturen, aber auch bei Anträgen und Dokumenten helfen.

Besonders für den ländlichen Raum wünscht sich Preuß für die kommenden Jahre aber ein noch breiteres Angebot, besonders auch für Erwachsene. „Ich wünsche mir, dass sich meine Praxis hier festigt, und dass ich gute Kontakte zu anderen Anbieter, Schulen, Logopädie und Ergotherapie knüpfen kann – am Ende ist mein Ziel einfach, Teilhabe zu ermöglichen:“

Hier gibt es Unterstützung

Wer selbst Hilfe sucht, kann sich im Ortenaukreis an die Autismus-Kompetenz Ortenau wenden. Dort wird Beratung und autismusspezifische Förderung angeboten. Weitere Infos sowie ein Kontaktformular gibt es auf lmb-ortenau.de. Beim Autismuszentrum Mittelbaden finden Betroffene neben Therapieangeboten auch Informationen rund um Schulbegleitungen, begleitetes Wohnen und Assistenzen. Die Internetadresse lautet autismuszentrum-mittelbaden.de. Die Selbsthilfegruppe des Elternnetzwerks Autismus Ortenau bietet Eltern von autistischen Kindern die Möglichkeit, sich auszutauschen. Per E-Mail an info@autismus-ortenau.de gibt es die Möglichkeit, sich anzumelden.