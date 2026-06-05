Angebot in Wolfach: So kann Pfannkuchen backen Kindern mit Autismus helfen

Seit März gibt es ein neues Angebot für Menschen mit Autismus in Wolfach: Cordula Preuß unterstützt in ihrer Praxis vor allem Kinder bei der Bewältigung ihres Alltags.
Eine kleine Küche, ein Sandkasten, Kindermöbel und helle Farben finden sich in den Praxisräumen von Cordula Preuß in Wolfach. Im März hat die promovierte Heilpädagogin eine Anlaufstelle für Kinder und Erwachsene mit Autismus eröffnet. „In unserer Region sind wir wirklich unterversorgt, was das betrifft“, erklärt sie im Gespräch mit unserer Redaktion. Das Autismuszentrum Kinzigtal hatte zum 1. Juli 2024 Insolvenz angemeldet – seitdem war Stillstand. „Ich wollte sowieso meine Hilfe als Heilpädagogin anbieten und habe daher die Kostenträger angesprochen, ob sich eine eigene Praxis anbieten würde – ab da ging alles total schnell“, so Preuß.