Angebot in VS: Besser hören im Theater – was viele Besucher nicht wissen

Manchmal entscheidet die Akustik darüber, ob ein Theaterabend rundum gelingt. Im Theater am Ring gibt es dafür eine kostenlose Hörunterstützung – was wiederum viele nicht wissen.
Lustig war’s, das Theaterstück, das da eben auf der Bühne im Theater am Ring gezeigt wurde, unterhaltsam und das Publikum hatte seinen Spaß, wovon so mancher Lacher zeugte. Allerdings: Nicht alle in den Zuschauerreihen haben wirklich jeden Gag ganz genau mitbekommen. Der Grund: Sie haben es akustisch nicht immer verstanden, was die Schauspieler sich da an Dialogen hin und her zuriefen.