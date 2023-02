1 Central-Apotheken-Inhaberin Annette Fuchs und Vorgänger Christian Hubert Foto: Kiolbassa

Schramberg - Der ehemalige Inhaber Christian Hubert übergab die Leitung der Apotheke zum Jahreswechsel seiner langjährigen Kollegin und neuen Nachfolgerin Annette Fuchs. Christian Hubert übernahm die Apotheke im Jahr 1993 von seinem Vater Johannes Hubert, der diese 1958 gegründet hatte.

Fuchs arbeitet bereits seit 16 Jahren in der Central-Apotheke. Bis auf kleinere optische Veränderungen in den Schaufenstern wird für die Kunden alles beim Alten bleiben. Fuchs setzt auf den altbewährten Service. Auch das Personal bleibt weiterhin in der Apotheke beschäftigt und freut sich darauf, auch in diesem Jahr zahlreichen Kunden weiterhelfen zu können.