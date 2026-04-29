Angebot in Restaurants: Wie Gasthäuser im Rebland den Trend zu fleischloser Ernährung aufgreifen

Pflanzenbasierte Ernährung ist heute kein Randthema mehr, sondern ein fester Bestandteil der Esskultur. Wie Gasthäuser im Rebland diese Entwicklung aufgreifen.
Vegetarisches oder veganes Essen ist inzwischen keine Randerscheinung mehr, sondern mitten in der Gesellschaft angekommen. Sichtbar wird dies in Discountern und Supermärkten, denn das Angebot an Produkten wächst stetig weiter. Dieser Trend schlage sich aber nicht überall in den Gasthäusern im Rebland durch, wie die Anfrage unserer Zeitung ergibt.