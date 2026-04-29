Angebot in Restaurants: Wie Gasthäuser im Rebland den Trend zu fleischloser Ernährung aufgreifen

Pflanzenbasierte Ernährung ist heute kein Randthema mehr, sondern ein fester Bestandteil der Esskultur. Wie Gasthäuser im Rebland diese Entwicklung aufgreifen.

Vegetarisches oder veganes Essen ist inzwischen keine Randerscheinung mehr, sondern mitten in der Gesellschaft angekommen. Sichtbar wird dies in Discountern und Supermärkten, denn das Angebot an Produkten wächst stetig weiter. Dieser Trend schlage sich aber nicht überall in den Gasthäusern im Rebland durch, wie die Anfrage unserer Zeitung ergibt.

Constantin Goldmann, Betriebsleiter des Gasthauses Lotta in Binzen sieht durchaus einen Markt in der vegetarischen oder veganen Ernährung, er selbst habe bisher aber nicht beobachten können, dass dieser in der Gastronomie sehr präsent sei. Bei einer Veranstaltung mit etwa 40 Gästen fänden sich ein Veganer und eine Handvoll Vegetarier unter den Gästen.

Am meisten nachgefragt seien noch immer Gerichte mit Fleisch, aber auch an vegetarischen Alternativen gebe es ein Interesse, an veganer Kost aber eher weniger. Das Ausmaß wie im Einzelhandel könne er in der Gastronomie nicht feststellen. Dennoch hält „Lotta“ fleischlose Speisen auf der Karte bereit, wie Spargel-Ravioli mit Bärlauch-Sauce oder vegetarische Tortellini mit Balsamico.

An Kleinigkeiten gibt es hausgemachte Foccacia-Sandwiches mit Hummus Grillgemüse und Ruccola oder Tomate Mozzarella sowie Hummus mit Mixed Pickles, Oliven und Sauerteigbrot. Beim Fondue-Angebot im Winter gab es zuletzt neben der Fleisch- auch eine Gemüsevariante. „Wenn Zeit da ist, sind wir flexibel und bereiten für Vegetarier oder Veganer etwas zu, wie zum Beispiel Bratkartoffeln mit Gemüse“, erklärt Goldmann.

Die Traube in Blansingen ist ein Restaurant mit 15 Plätzen, das Menüs anbietet, die alles umfassen, was im Markgräflerland angebaut, geerntet und aufgezogen wird. Ziel sei es laut der Webseite, mit einer nachhaltigen Küche in die Zukunft zu investieren.

Im Sommer 2025 konnte die „Traube“ ihren Michelin-Stern verteidigen und wurde erneut mit dem Grünen Stern ausgezeichnet, der für Regionalität und Nachhaltigkeit steht.

Nach veganen oder vegetarischen Gerichten gefragt, antwortet Inhaberin Daniela Hasse, dass ihr Menü auf viel Gemüse basiert und das Restaurant, das sie zusammen mit Brian Wawryk führt, mindestens zwei vegetarische Gerichte enthält.

Das Menü in der Traube in Blansingen basiert auf viel Gemüse, meint Inhaberin Daniela Hasse. Foto: Fabian Sommer/dpa

Auf Anfrage könnten sie auch vegetarische Speisen vorbereiten, kurzfristig und spontan sei dies aber nur bedingt möglich. Ein veganes Angebot hielten sie nicht vor. Auf die Frage, ob sie in der vegetarischen oder veganen Ernährung einen Trend sieht, erklärt sie: „Wir finden gesunde Ernährung sehr wichtig, sie muss ausgewogen sein, daher sehen wir für uns keinen Trend in Richtung vegan. Vegetarisch wäre für uns denkbar, aber so groß ist die Nachfrage dann doch nicht.“

Hanemann: Viele Gäste essen vegetarisch oder vegan

Der Berufsalltag von Inhaberin Barbara Hanemann vom Gasthaus und Hotel Löwen in Eimeldingen stellt sich offenbar anders dar. Nach dem Markt von vegetarischer oder veganer Ernährung für Gastronomen befragt, sagt sie: „Es geht doch heute gar nicht mehr anders, unsere Gäste essen wahnsinnig viel vegetarisch oder vegan.“ Selbst innerhalb von Familien beobachte sie Unterschiede: „Von vier Mitgliedern essen mindestens zwei vegetarisch oder vegan.“

Wohl auch deshalb ist auf ihrer Speisekarte neben zwei vegetarischen auch ein veganes Gericht zu finden: Löwen-Curry, Frühlingsgemüse und Erdnüsse mit Reis. Doch auch bei ihr wird Fleisch gegessen, weshalb die Klassiker Wiener Schnitzel, Cordon bleu vom Kalb oder Zürcher Geschnetzeltes nicht fehlen.

Flexible Angebote auf der Speisekarte

Auf den Speisekarten im Internet der Emma Tagesbar in Binzen, der Engemühle in Efringen-Kirchen und Walsers Landhotel findet sich ebenso ein Angebot für Vegetarier, das teils für Veganer angepasst werden kann.

Bei der Emma Tagesbar in Binzen sind Salate und Bowls mit und ohne Hühnerfleisch oder Lachs zu haben. Zudem gibt es Vorspeisen aus buntem Blattsalat mit Ziegenkäse und Chutney oder mit Falafel und Chili-Mango, auch mit veganem Dressing.

Darüber hinaus bietet „Emma“ pflanzliche Burger mit hausgemachter Gemüse-Patty oder wie es auf Deutsch heißt: Gemüse-Bratling. Dazu gibt es eine Salat-Bowl, auf Wunsch mit veganem Dressing. Fleischlos ist auch das Club Sandwich.

Bei der Engemühle in Efringen-Kirchen gibt es für die Anhänger der fleischlosen Kost Kräuterseitlinge à la creme mit Spätzle, Preiselbeerbirne und Maronenkraut oder gratinierten Ziegenkäse mit Feigensenf Grillgemüse und Rosmarin-Kartoffeln.

Das Restaurant Walser Landhotel in Egringen bietet für Vegetarier hausgemachte Ricotta Gnocchi mit Bärlauch, Burrata und grünem Spargel sowie Badischen Stangenspargel mit Kratzete oder La-Ratte-Kartoffeln an, einer französischen Feinschmecker-Sorte.