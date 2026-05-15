Angebot in Lahr: So will das Projekt „Goldnaht“ verschiedene Gruppen ins Gespräch bringen

Christian Fazekas und Daniel Henninger haben „Goldnaht“ gegründet. Auf Montag laden sie zum Bürgerdialog „Lahr spricht“ ein. Hier sprechen sie über die Hintergründe.
Wie geht es mir aktuell in Lahr? Dieser Frage widmet sich ein Bürgerdialog am Montag, 18. Mai, im Bürgerzentrum im Bürgerpark. Los geht das Angebot im Rahmen der „Woche der Demokratie“ um 19 Uhr. Eingeladen haben Christian Fazekas und Daniel Henninger. Sie sind Gründer von „Goldnaht“ und machen sich für Demokratie und Mitbestimmung stark.