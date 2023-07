Angebot in Hopfau

1 Ilse Knöpfle und Gertrud Höhn betreuen das Lesestüble seit 20 Jahren. Foto: Steinmetz

Weil der Weg zur Stadtbibliothek in Sulz vor allem für Ältere aus Hopfau weit war, entstand die Idee, im Erdgeschoss des örtlichen Rathauses eine „Lesestube“ zu eröffnen. Seit 2003 gibt es im Ort den kostenfreien Bücherverleih einmal in der Woche. Die Öffnungszeiten könnten nun aber reduziert werden.









Die Initiatorinnen waren Gertrud Höhn, Ilse Knöpfle und Gisela Walter, die inzwischen nicht mehr in Hopfau wohnt. Die Frauen hatten Freude am Lesen und brachten auch Bücher mit. Hinzu kam die große Sammlung von Ursula Muskalla, der ehemaligen Leiterin des Hauses Friedensborn in Sulz. Sie stiftete 1000 Bücher, und damit füllten sich die Regale.