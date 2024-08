Angebot in Grosselfingen: Reitkurse und Ponyausritte für Kinder

1 Die Teilnehmer des Sommerreitkurses auf dem Marienhof. Foto: Wolf

Kinder und Jugendliche können bei verschiedenen Kursen der Reit- und Fahrgemeinschaft Marienhof in Grosselfingen lernen, wie man richtig mit Pferden umgeht.









In der ersten Ferienwoche fand bei der Reit- und Fahrgemeinschaft Marienhof wieder ein Sommerreitkurs statt. In der Zeit vom 29. Juli bis zum 2. August lernten die Kinder und Jugendlichen viel über das Reiten in Theorie und Praxis. Der Reitkurs war wieder sehr gut besucht. Der Unterricht fand in der Halle, auf dem Stoppelacker und auf dem Außenplatz statt. Anfänger und Fortgeschrittene konnten Ihr Wissen an diesen Tagen erweitern. Reitlehrerin Regina Koch hatte alles bestens organisiert und vorbereitet.