Zum Beginn der Radsaison durfte die Radbörse des Radfahrvereins „Vorwärts“ Fluorn nicht fehlen. Angeboten wurden Damen-, Herren-, Kinder- und Elektroräder sowie Mountainbikes.

Außerdem konnte Zubehör, wie Helme, Schuhe oder Stützer, gekauft werden, was so manchen Radfreund bei mildem Frühlingswetter in die Fluorner Halle lockte.

Groß und Klein hatten zudem die Möglichkeit, die Räder vor dem Kauf zu testen und ein paar Runden auf dem Vorplatz zu drehen. Nicht verkaufte Räder konnten nach der Radbörse wieder mitgenommen werden; bei gelungenem Verkauf trat der Radverein als Vermittler auf und nahm einen geringen Prozentsatz als Obulus.

Dabei war die Nachfrage dieses Jahr allgemein höher als in den Vorjahren. Man freue sich, so Vereinsvorsitzende Ruth Amann, auf den 11. April, wenn der Radtreff wieder an den Start geht.