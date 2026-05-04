Angebot in Betra: Erste Gesundheitsmesse ist ein Erfolg

Gesundheit erleben für Jung und Alt: In Betra lockt eine Messe mit Infos, Beratung und Mitmachaktionen – vom Hausnotruf bis zur Wohnberatung.
„Aufblühen, durchatmen, alles Gut“ steht auf verschiedenen Teesorten, die eine Kräutermanufaktur aus Schwanau bei der Gesundheitsmesse des VdK in Betra bereit hält. Ja, einmal richtig durchatmen tut gut: Dies konnten die Besucher des Gesundheitstags am Sonntag – hier gab es geballte Informationen rund um das Thema Gesundheit im Alter. Aber nicht nur: Denn Gesundheitsvorsorge und Prävention ist in jedem Alter angesagt. Und so wird die erste Gesundheitsmesse in Betra zum regelrechten Familientag.