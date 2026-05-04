Angebot in Betra: Erste Gesundheitsmesse ist ein Erfolg

Gesundheit erleben für Jung und Alt: In Betra lockt eine Messe mit Infos, Beratung und Mitmachaktionen – vom Hausnotruf bis zur Wohnberatung.

„Aufblühen, durchatmen, alles Gut“ steht auf verschiedenen Teesorten, die eine Kräutermanufaktur aus Schwanau bei der Gesundheitsmesse des VdK in Betra bereit hält. Ja, einmal richtig durchatmen tut gut: Dies konnten die Besucher des Gesundheitstags am Sonntag – hier gab es geballte Informationen rund um das Thema Gesundheit im Alter. Aber nicht nur: Denn Gesundheitsvorsorge und Prävention ist in jedem Alter angesagt. Und so wird die erste Gesundheitsmesse in Betra zum regelrechten Familientag.

Gleich am Eingang der Halle kocht Starkoch Uwe Schmorde – er ist Preisrichter beim Wettbewerb „Koch des Jahres“. Es gibt asiatisches Hühnchen mit Gemüse und Reis – die Leute stehen Schlange, und es duftet köstlich. Familien gönnen sich vielleicht erst einmal ein Mittagessen, bevor man an den 18 Ständen vorbeischlendert. Denn: Auch für die kleinsten Gäste ist bestens gesorgt, und die Kids freuen sich – klar – über Luftballons, die zur Hallendecke schweben.

Musik am Mittag

Musik empfängt zur Mittagszeit die Gäste der Gesundheitsmesse und zuerst unterhält der Sänger Thommy Schneck mit einem Mix aus Schlager, Pop und Guter-Laune-Musik. Vom „Griechischen Wein“ bis hin zum Fasnetshit „Wir haben oben gute Laune, unten gute Laune“ ist alles mit dabei. Er spielt Akkordeon, und die Leute singen, so sie können sogar mit.

Gesundheitsvorsorge und Prävention ist das Stichwort – „Wir wollen einfach zeigen, was im Gesundheitsbereich in den Ortschaften so alles läuft“, sagt Jutta Hellstern – sie ist erste Vorsitzende des VdK-Ortsverbands Betra. Zeigen will der Gesundheitstag nicht zuletzt, dass sich der VdK auch in der Nähe der Besucher befindet – und übrigens waren die VdK-Ortsverbände Empfingen und Nordstetten ebenfalls mit Ständen vertreten und mit im Boot als VdK-Nachbarn. Auch sie informieren über Angebote vor Ort – die Wohnberatung, die Zuhause wohnen trotz Handicap ermöglicht.

Die VdK-Ortsvereinsvorsitzende Betra Jutta Hellstern im Gespräch mit Pianistin Brigitte Baumann. Baumann unterhielt die Besucherinnen und Besucher am Klavier. Foto: Angela Baum

Beratung zum Wohnen

VdK-Wohnberaterin Monika Fuhl ermöglicht dank ihrer Beratung, dass betroffene Senioren länger zuhause leben können. Die Wohnberatung ist für VdK-Mitglieder kostenlos – und bei der Gesundheitsmesse konnten die Ortsverbände einige Mitglieder werben. Oftmals kann gerade eine Wohnberatung verhindern, dass Senioren im Heim landen – denn barrierefreie Umbauten tragen dazu bei, dass Menschen im Alter länger zu Hause leben können.

Bei der Alltagsbewältigung helfen die Ansprechpartner des VdK – sie geben wertvolle Tipps, machen auf Gelder der Pflegekassen aufmerksam. Die Sozialstation stellte sich und ihre Angebote vor, und auch auf die Informations-, Anlauf- und Vermittlungsstelle der örtlichen ambulanten Dienste wurde aufmerksam gemacht. Hier wird schnell gehandelt – etwa wenn Pflegebedürftigkeit eintritt oder die Bewältigung des Alltags im Alter schwerfällt.

Wenn der Sänger Thommy Schneck mitsamt Akkordeon den „Gute-Laune-Song“ gibt, dann gehen die Hände erstmal nach oben, dann nach unten und zu den Seiten – das Lied war der Fasnetshit schlechthin und feiert ein Comeback beim Gesundheitstag des VdK in Betra. Foto: Angela Baum

Das DRK präsentierte einige Stände weiter seinen Hausnotruf und den Einsatz des Defibrillators. Hier konnte jeder, der einmal üben wollte, dies tun. Zudem gab es viele Infobroschüren – sei es am Stand des Schwarzwaldvereins, der mit Wanderangeboten gelebte Prävention betreibt.

Ein Schlafsystem wurde an der Fensterfront der Halle angeboten – wer sich traute, konnte sich sogar eine Runde aufs Ohr legen. Infos gab es zur Patientenverfügung oder zur Vorsorge-Vollmacht. Diese Infos waren sehr nachgefragt.