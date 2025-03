Angebot in Balingen

1 Einen spannenden Tag erlebten die Mädchen im Jugendhaus. Foto: Stadt Balingen

Auch in diesem Jahr hatte der „AK Mädchen“ Schülerinnen der 7. Klasse zum Berufsinformationstag ins Jugendhaus eingeladen.









Link kopiert



Unter dem Veranstaltungstitel „Mädchen werden was sie wollen, Frauen stellen sich und ihre Berufe vor“ kamen im Jugendhaus in Balingen Anfang der Woche zahlreiche Mädchen im Balinger Jugendhaus zusammen, um sich über die Vielfalt an Berufsmöglichkeiten zu informieren.