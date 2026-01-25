Angebot in Baiersbronn: Was Angehörige von Demenzkranken wissen müssen

Annekathrin Faißt-Bendel hat einen Gesprächskreis für Angehörige von Demenzkranken gegründet. Hier gibt sie Einblick in ihre Arbeit und gibt wertvolle Tipps.
Oft ist es schwer für den geliebten Menschen und besonders für sein Umfeld, wenn sich die Lebenssituation durch Demenz verändert. Gerade Angehörige von Menschen mit Demenz stehen im Alltag oft vor großen emotionalen, organisatorischen und psychischen Herausforderungen. Viele stehen dann ratlos da. Doch dass es viele Betroffene gibt und auch Hilfsmöglichkeiten, wissen die meisten nicht.