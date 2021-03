1 Baiersbronn weitet sein Corona-Schnelltest-Angebot aus. (Symbolfoto) Foto: Monika Wisniewska – stock.adobe.com

Corona oder nicht - die Antwort gibt es innerhalb von wenigen Minuten. In Baiersbronn sind ab sofort vier Schnelltest-Zentren am Start.

Baiersbronn - "Testen, testen, testen" lautet die neue Strategie in der Murgtalgemeinde. Details nannten die Hausärzte am Spritzenhaus und die Gemeinde Baiersbronn am Sonntag in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Worum geht es?

In den Beschlüssen der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Kanzlerin vergangenen Mittwoch wurde unter anderem festgelegt, dass neben einigen Öffnungen im Einzelhandel die Möglichkeit von wöchentlichen kostenlosen Tests für die Bevölkerung eingerichtet werden soll. Die Gemeinde Baiersbronn setzt dabei auf Kooperationspartner.

Wo sind die Testzentren?

Kurzfristig entstehen vier Testzentren. Neben den Hausärzten am Spritzenhaus und den Ärzten am Reichenbach konnten als weitere Partner die HG Health GmbH (Schwarzwaldsanatorium) in Obertal und die Eulen-Apotheke in Mitteltal für dieses Projekt gewonnen werden. "Gemeinsam mit den Ärzten und der Gemeindeverwaltung konnte so ein gutes Angebot für das freiwillige Schnelltestangebot geschaffen werden". heißt es in der Mitteilung weiter.

Wie sieht der Test aus?

Die Tests werden von ärztlich geschulten Fachkräften vorgenommen, die Proben werden im Nasen-Rachen-Raum entnommen. Dabei kommen auch Tests, die die Gemeinde aus den Beständen des Landes erhalten hat, zum Einsatz. Es handele sich hierbei um professionelle Tests. Für die Bevölkerung sind die Schnelltests ein mal pro Woche kostenlos.

Anmeldung und Ablauf

Die Anmeldung zum Schnelltest kann nur online erfolgen. Auf der Seite www.schnelltest-baiersbronn.de stehen tagesaktuelle Termine in den Testzentren zur Auswahl. Eine telefonische Anmeldung ist nicht möglich. Die Bescheinigung über ein negatives Testergebnis wird per QR-Code-Abruf übermittelt. Sollte ein Testergebnis positiv ausfallen, muss umgehend ein Termin zur Überprüfung des Ergebnisses mittels PCR-Labor-Test vereinbart werden. Dies kann über die Homepage der Hausärzte am Spritzenhaus www.hausaerzte-am-spritzenhaus.de erfolgen. Somit wird gewährleistet, dass die Ergebnisse schnellstmöglich überprüft werden können.

Nur Momentaufnahme

Antigen-Schnelltests dienen nur als Momentaufnahme und sind nach der neuen Testverordnung nur 24 Stunden lang gültig, so die Ärzte. Die Schnelltests seien weniger empfindlich und darum nicht so genau wie PCR-Labor-Tests. Es komme daher auch zu einem geringen Prozentsatz falscher Ergebnissen, ob nun positiv oder negativ. Daher dürften Patienten mit Krankheitssymptomen nur mit PCR-Labor-Tests getestet werden. Durch die Optimierung der Abläufe können Patienten, die sich bis 12 Uhr über die Homepage der Hausärzte am Spritzenhaus anmelden in der Regel montags bis freitags am selben Tag einen PCR-Labor-Test erhalten und das Ergebnis bis zum nächsten Tag erfahren.

Schulen und Kindergärten

Das in Kooperation mit den Hausärzten am Spritzenhaus am 22. Februar gestartete Schnelltestkonzept umfasse aktuell 13 Kindergärten und zwölf Schulen, davon zwei Schulen aus Freudenstadt. Alle Lehr- und Erziehungskräften werden über das Landeskonzept zwei Schnelltests pro Woche angeboten. Diese werden nach Einweisung selbst vorgenommen und von medizinischen Fachangestellten zu festen Zeiten abgeholt und ausgewertet. Das Testkonzept könne jetzt mit Einwilligung der Eltern auch auf Schüler und die Kindergartenkinder ausgeweitet werden. Die Eltern würden über die Einrichtungen informiert.

Firmen und Wahlhelfer

Bereits am Montag, 8. März, erfolge die erste Schulung eines Betriebes. Nach der neuen Testverordnung könnten auch Betriebe ihren Mitarbeitern wöchentliche Tests anbieten. Die Gemeinde Baiersbronn bereite aktuell ein Testangebot für die rund 200 Wahlhelfer bei der Landtagswahl am 14. März vor.

Das sagt der Bürgermeister

"Ich bin sehr erleichtert und froh, dass wir bei uns am Ort hervorragende fachliche Kooperationspartner haben, mit welchen wir die speziellen Herausforderungen in dieser Pandemie gemeinsam meistern können", so Bürgermeister Michael Ruf. Gespräche mit weiteren möglichen Kooperationspartnern folgten im Laufe der Woche.

Das sagen die Ärzte

"Wir wollen, dass wieder etwas Normalität in unseren Alltag einzieht. Wir müssen aber weiterhin sehr vorsichtig sein", so Paul Blickle von den Hausärzten am Spritzenhaus. "Die ansteckenderen Virusmutationen bereiten uns große Sorgen. Daher ist eine Teilöffnung nur mit einem guten Testkonzept möglich. Neue Fälle müssen schnell erkannt werden, damit es nicht zu größeren Ausbrüchen kommt." Testen allein reiche jedoch nicht.

Bald mehr Impfungen

"Die Impfungen müssen nun schnell in die Hausarztpraxen. Wir sind froh, dass auch im Kreis Freudenstadt das Pilotprojekt ›Impfen in den Praxen‹ startet. Wir hoffen, dass spätestens nach Ostern Impfstoffe in allen Hausarztpraxen im Landkreis zur Verfügung steht", so Wolfgang von Meißner von den Hausärzten am Spritzenhaus. Die Vorregistrierung zur späteren Impfung in den Hausarztpraxen sei bereits über die Homepage der Hausärzte am Spritzenhaus unter www.hausaerzte-am-spritzenhaus.de und der Ärzte am Reichenbach unter www.aerzte-am-reichenbach.de möglich. Bereits impfberechtigte Personen könnten dort auch ein ärztliches Zeugnis über das Vorliegen von Erkrankungen bestellen. Dieses müsse im Kreisimpfzentrum in Dornstetten zum Nachweis der Priorisierung vorgelegt werden.