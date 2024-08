Warum die Schülerbücherei in Trossingen so beliebt ist

1 Jetzt in den Sommerferien ist es ruhig in der Schülerbibliothek im Ganztagesgebäude. Doch seit der Eröffnung vor einem Jahr könne sie, auch wenn noch vieles ausgebaut werden kann, als Erfolg verbucht werden, sagt Leiter Ralf Sorg. Foto: Ingrid Kohler

An allen Schultagen trafen sich zwischen 60 und 100 Schülerinnen und Schüler zum Hausaufgaben machen, Lesen, „Chillen“ und zum Austausch. Sie nutzen das Angebot der Schülerbibliothek ganz offensichtlich sehr gerne.









Link kopiert



Was lange währt, wird am Ende so richtig gut – so könnte man die Erfolgsstory der Schulbücherei im Gebäude des Ganztageszentrum bezeichnen.