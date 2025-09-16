Angebot für Senioren im Meßstetten: Für diese Urlaubsreise braucht man keinen Koffer

Drei Tage lang Urlaub – aber mit Übernachtung zu Hause im eigenen Bett – bot der Meßstetter Verein zur Förderung der Altenhilfe an.

Der Verein zur Förderung der Altenhilfe hatte die älteren Menschen aus Meßstetten und Teilorten eingeladen, gemeinsam drei genussvolle Tage in der Evangelischen Tagungsstätte im Haus Bittenhalde im malerisch gelegenen Tieringen zu verbringen. Den Teilnehmern soll ein Erlebnis außerhalb der eigenen vier Wände und eine erlebnisreiche Zeit in Gemeinschaft bereitet werden – und das ohne weit weg fahren zu müssen.

Dieser Aufgabe nahm sich das Betreuungsteam leidenschaftlich an. Ein Teil des Konzepts bestand darin, Urlaub zu spüren, aber abends wieder im eigenen Bett einzuschlafen. Sorgen um das Blumengießen, Kofferpacken oder einer Gepäckaufgabe entfielen. Morgens wurden die „Urlauber“ an ihrer Wohnadresse abgeholt und am späteren Nachmittag wieder nach Hause gefahren. Das abwechslungsreiche Programm bestand aus Sitzgymnastik, Singen und Musizieren, dem geselligen Miteinander und Kreativem.

Was bedeutet Heimat?

Gemeinsam reflektierten die Teilnehmer den Begriff „Heimat“, der im Herzen, genau auf dem jeweiligen Lebensmittelpunkt, aber auch ganz ganz weit weg und unerreichbar sein kann. Über drei Tage öffnete jeder immer wieder eine Schatzkiste, in der Gegenstände, die für das individuelle Heimatgefühl stehen, aufbewahrt wurden.

Unter der künstlerischen Anleitung von Lore Binder wurden Herzen gemalt, die das Heimatgefühl zum Ausdruck bringen.

Abschließend zog Rose Gomeringer-Haas das Gedicht „Stufen“ von Hermann Hesse heran, worin die ständigen Veränderungen im Leben thematisiert werden. Für die Veränderungen müsse man offen bleiben, um am Ende, so Gomeringer-Haas, in die endgültige Heimat in Himmelreich offen und bereit zu sein. Der Abschluss der dreitägigen Veranstaltung fand in der Tieringer Kirche statt.