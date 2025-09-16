Angebot für Senioren im Meßstetten: Für diese Urlaubsreise braucht man keinen Koffer

Drei Tage lang Urlaub – aber mit Übernachtung zu Hause im eigenen Bett – bot der Meßstetter Verein zur Förderung der Altenhilfe an.
Der Verein zur Förderung der Altenhilfe hatte die älteren Menschen aus Meßstetten und Teilorten eingeladen, gemeinsam drei genussvolle Tage in der Evangelischen Tagungsstätte im Haus Bittenhalde im malerisch gelegenen Tieringen zu verbringen. Den Teilnehmern soll ein Erlebnis außerhalb der eigenen vier Wände und eine erlebnisreiche Zeit in Gemeinschaft bereitet werden – und das ohne weit weg fahren zu müssen.