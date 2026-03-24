Angebot für Krebskranke: Raus aus Ohnmacht und Erstarrung

Eine neue Kursreihe im Kreis Calw richtet sich an Menschen, bei denen Krebs diagnostiziert wurde. Sie können ihre Gefühle und mehr bei der Kunsttherapie ausdrücken.
Am 21. April beginnt eine vier Abend umfassende Kursreihe mit dem Namen „Kunsttherapie für Krebserkrankte“. Was sich dahinter verbirgt und wer an diesem kostenfreien Kurs in einer geschlossenen Gruppe teilnehmen kann, darüber berichteten die Kunsttherapeutin Theresa Teufel-Neff und Cathrin Spandl vom Diakonieverband Nördlicher Schwarzwald. Die Teilnahme steht exklusiv für krebskranke Menschen aus dem Landkreis offen.