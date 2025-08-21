Angebot für junge Fußballer: Fußballschule der Stuttgarter Kickers gastiert in Trillfingen

Das Sommercamp beim TSV Trillfingen in der letzten Woche der Sommerferien richtet sich an junge Fußballer im Alter von sechs bis 13 Jahren.

Nachwuchsfußballer dürfen sich freuen. Von Montag bis Donnerstag, 8. bis 11. September, gastieren die Stuttgarter Kickers mit ihrer Fußballschule beim TSV Trillfingen. Auf dem Sportgelände „Wollensack“ erwartet die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein abwechslungsreiches Trainingsprogramm, wie der Verein in einer Pressemitteilung informiert. Täglich von 10 bis 16 Uhr stehen altersgerechte Übungseinheiten, Technikschulungen und Spielformen auf dem Plan.

Neben abwechslungsreichen Trainingseinheiten mit lizenzierten Kickers-Trainern erwartet die Teilnehmer auch ein gemeinsames Mittagessen, sodass für die Rundum-Betreuung bestens gesorgt ist. Dank der Unterstützung der Mineralquellen aus Bad Imnau, die die jungen Sportlerinnen und Sportler während der gesamten Campzeit mit Getränken versorgt, ist auch für ausreichend Erfrischung gesorgt.

Täglich finden zwei Trainingseinheiten statt

Es werden täglich zwei Trainingseinheiten stattfinden. Dadurch bleibt das Training abwechslungsreich und die jungen Fußballer können ihre Fähigkeiten stetig verbessern, wie die Stuttgarter Kickers auf ihrer Internetseite erläutern. Spannende Wettbewerbe und Abschlussformen sorgen dafür, dass die Kinder das Gelernte in der Praxis anwenden können.

Das Camp richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 13 Jahren. Aktuell sind nur noch wenige Restplätze verfügbar. Weitere Informationen sowie die Anmeldung sind online über die Homepage der Fußballschule der Stuttgarter Kickers unter https://fussballschule.stuttgarter-kickers.de/de/portal/events/609-sommercamp-tsv-trillfingen-1921-e-v möglich oder per Mail unter sebastian.wegenast@tsv-trillfingen.de.