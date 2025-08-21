Angebot für junge Fußballer: Fußballschule der Stuttgarter Kickers gastiert in Trillfingen

Das Sommercamp beim TSV Trillfingen in der letzten Woche der Sommerferien richtet sich an junge Fußballer im Alter von sechs bis 13 Jahren.
Nachwuchsfußballer dürfen sich freuen. Von Montag bis Donnerstag, 8. bis 11. September, gastieren die Stuttgarter Kickers mit ihrer Fußballschule beim TSV Trillfingen. Auf dem Sportgelände „Wollensack“ erwartet die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein abwechslungsreiches Trainingsprogramm, wie der Verein in einer Pressemitteilung informiert. Täglich von 10 bis 16 Uhr stehen altersgerechte Übungseinheiten, Technikschulungen und Spielformen auf dem Plan.