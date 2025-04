Speed-Dating mit der Politik im „F23“ in Freudenstadt

1 Eine Szene beim Zukunftsforum des „F23“. Am Freitag gibt es ein Politiker-Speed-Dating. (Archivbild) Foto: Stadtverwaltung/Rath

Mit den Spitzenvertretern der städtischen Kommunalpolitik können Jugendliche am Freitag ins Gespräch kommen.









Link kopiert



Das Kinder- und Jugendreferat bietet am Freitag, 11. April, im „F23“ ein „Speed-Dating mit der Politik“ an. Jugendliche haben in der Reihe „Zukunftsbüro“ die Möglichkeit, mit den Spitzenvertretern der städtischen Kommunalpolitik ins Gespräch zu kommen, ihre Ideen vorzutragen und ihre Ansichten mitzuteilen.