Angebot für Genießer: Breisgau Delikat geht in Lahr in die zweite Runde

Das Angebot von Winzern und Köchen der Region geht am Sonntag, 10. Mai, wieder über die Bühne. Dabei gibt’s verschiedene Menüs samt einer Weinverkostung im Palais Wunderlich.

Claudia Handke (Breisgauer Wein GmbH), Martina Mundinger (Stadtmarketing) sowie Alexandra und Alexander Hugenberg (Inhaber des Palais Wunderlich) stellten das neue Angebot am gestrigen Dienstag im Palais vor. Die grundsätzliche Idee ist, dass Köche verschiedene Menüs für die Gäste zubereiten und die Teilnehmer gleichzeitig verschiedene Weine aus der Weinregion Breisgau verkosten können.

Dieser Ansatz ist nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr gleich geblieben. Es gibt allerdings Unterschiede in einigen Details. So bespielen Daniel Fehrenbacher (Adler, Reichenbach), Mario Fuchs (Drexlers, Freiburg) und Manuel Häringer (Rössle, Elzach) je eine eigene Küche, die zu den Appartements im Palais Wunderlich gehören. Fuchs und Häringer sind dieses Jahr neu dabei. Galina Holzer (Pâtisserie, Freiburg) bietet den Nachtisch in einer der Küchen zusätzlich an. Das sei nach der Erfahrung im vergangenen Jahr bei der Neuauflage eine bessere Lösung. Zudem wird es Kaffee geben. Auch das sei, aufgrund der Vorschläge von einigen Besuchern 2025, berücksichtigt worden. Die Menüs im Detail standen bei der Vorstellung noch nicht fest.

Premiere war großer Erfolg

Die südliche Ortenau, einschließlich der Winzergenossenschaft Oberschopfheim, gehört vom Weinbau her zum Breisgau. Neben der WG Oberschopfheim bieten die Weingüter Wöhrle und Bader (Lahr), Mauch (Kippenheim-Lahr), Schwörer (Schmieheim), Isele (Münchweier), Weber (Ettenheim), Holub (Herbolzheim) und Moosmann (Buchholz) verschiedene Weine an. Es wird hier auch ein Angebot an Weinen und Sekt ohne Alkohol geben, neben anderen Getränken, wie zu hören war.

Handke und Mundinger stellten die leicht geänderte Aufteilung und das unveränderte Konzept, das im vergangenen Jahr bei der Premiere ein großer Erfolg war, genauer vor. Die Idee ist, dass die Gäste zwischen den drei verschiedenen Menüs auswählen können und dazu die passenden Weine probieren. Die Besucher haben, das gehört zu dieser Idee, die Möglichkeit, alle drei Köche zu erleben. Drei Appartements, vorwiegend deren Küchen, die Lobby des Palais und der Innenhof zwischen den zwei Flügeln des Palais bieten dazu viel Platz – auch für den Austausch mit den Winzern und untereinander.

Nichts sagt bekanntlich so viel über einen Wein aus, wie der Anlass, zu dem er genossen wird. Daher präsentieren die beteiligten Winzer ihre Weine in diesem Rahmen. Für die Stadtverwaltung ist Breisgau Delikat neben anderen Themen eine gute Ergänzung des im Jahr 2022 neu aufgelegten Tourismuskonzeptes.

Die Zahl ist auf etwa 110 Tickets beschränkt. Daher ist eine Onlineanmeldung auf der Website unter www.breisgau-delikat.de erforderlich. Wer Interesse hat, sollte aber nicht mehr lange überlegen. Es gibt bereits Interessierte. Das Ticket kostet 139 Euro. Beginn ist am 10. Mai um 16 Uhr. Dieser Sonntag ist in diesem Jahr übrigens der Muttertag. Die Badische Weinkönigin und die Breisgauer Weinprinzessin haben ihre Teilnahme bereits zugesagt.

Weitere Veranstaltungen

Breisgau Delikat, am 10. Mai im Lahrer Palais Wunderlich, gehört zu einer Reihe von Events im Bereich des Weinanbaugebietes Breisgau. Informationen zu anderen Angeboten gibt es im Internet unter www.weinlandbreisgau.de.