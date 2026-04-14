Angebot für Genießer: Breisgau Delikat geht in Lahr in die zweite Runde

Das Angebot von Winzern und Köchen der Region geht am Sonntag, 10. Mai, wieder über die Bühne. Dabei gibt’s verschiedene Menüs samt einer Weinverkostung im Palais Wunderlich.
Claudia Handke (Breisgauer Wein GmbH), Martina Mundinger (Stadtmarketing) sowie Alexandra und Alexander Hugenberg (Inhaber des Palais Wunderlich) stellten das neue Angebot am gestrigen Dienstag im Palais vor. Die grundsätzliche Idee ist, dass Köche verschiedene Menüs für die Gäste zubereiten und die Teilnehmer gleichzeitig verschiedene Weine aus der Weinregion Breisgau verkosten können.