Angebot für Engagierte: Auch im Kreis Böblingen kann jetzt die Ehrenamtskarte beantragt werden

Im Kreis Calw wird die Ehrenamtskarte schon lange als Erfolgsmodell gefeiert. Jetzt hat auch der Kreis Böblingen die ersten Karten an ehrenamtlich Engagierte ausgegeben.
Der Landkreis Calw war einer von vier ausgewählten Modellstandorten (zusammen mit Freiburg, Ulm und dem Ostalbkreis), in denen die Karte ab Sommer 2023 im Rahmen eines Pilotprojekts des Landes Baden-Württemberg getestet wurde. Im Kreis Calw wurden seitdem mehr als 3400 Karten ausgegeben. Die Inhaber erhalten Vergünstigungen in zahlreichen Kultur-, Freizeit- und Bildungseinrichtungen, darunter Museen, Schwimmbäder und Sportveranstaltungen.