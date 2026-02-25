Angebot für Engagierte: Auch im Kreis Böblingen kann jetzt die Ehrenamtskarte beantragt werden

Im Kreis Calw wird die Ehrenamtskarte schon lange als Erfolgsmodell gefeiert. Jetzt hat auch der Kreis Böblingen die ersten Karten an ehrenamtlich Engagierte ausgegeben.

Der Landkreis Calw war einer von vier ausgewählten Modellstandorten (zusammen mit Freiburg, Ulm und dem Ostalbkreis), in denen die Karte ab Sommer 2023 im Rahmen eines Pilotprojekts des Landes Baden-Württemberg getestet wurde. Im Kreis Calw wurden seitdem mehr als 3400 Karten ausgegeben. Die Inhaber erhalten Vergünstigungen in zahlreichen Kultur-, Freizeit- und Bildungseinrichtungen, darunter Museen, Schwimmbäder und Sportveranstaltungen.

Im Sommer vergangenen Jahres startete die sukzessive Einführung der Ehrenamtskarte landesweit. Anfang dieser Woche erfolgte nun der Start im Landkreis Böblingen. Landrat Landrat Bernhard überreicht erste Karten an Engagierte.

Wertschätzung für Leistung

„Ich freue mich, heute die brandneuen Ehrenamtskarten zu übergeben. Sie sind die ersten Personen in unserem Landkreis, die diese Karte in den Händen halten“, sagte Landrat Roland Bernhard bei der Übergabe. „Ihre Leistung ist herausragend und wird nun durch die Ehrenamtskarte zusätzlich wertgeschätzt. Diese Übergabe steht stellvertretend für den Dank an alle ehrenamtlich Engagierten im Landkreis.“

Der Einführung der Ehrenamtskarte ging ein Kreistagsbeschluss vom 15. Dezember voraus.

Für die Vielfalt des Engagements im Landkreis nahmen Margrit Clauß (Schwäbischer Albverein, Leonberg) und Willibald Röschl (stellvertretender Vorsitzender Gesang- und Sportverein Maichingen) ihre Karten entgegen. Ebenfalls anwesend war Jonas Hartmann, Geschäftsführer von TOP Bouldering in Malmsheim. Sein Unternehmen ist die erste externe Akzeptanzstelle für die neue Karte.

Mehr als 130 Anträge eingegangen

Die Karte werde bereits zum Start gut nachgefragt. In den ersten beiden Wochen wurden laut Landratsamt mehr als 130 Anträge aus dem gesamten Landkreis und aus unterschiedlichen ehrenamtlichen Bereichen gestellt. Die Landkreisfeuerwehren bereiteten zudem einen Sammelantrag für ihre rund 2400 ehrenamtlichen Einsatzkräfte in den 26 Kommunen vor. Die hohe Nachfrage zeige, dass die Einführung der Karte auf großen Zuspruch trifft.

„Eine solche Karte lebt von attraktiven Angeboten“, erklärt Landrat Bernhard. Mit dem Schauwerk Sindelfingen, TOP Bouldering in Malmsheim und dem landkreiseigenen Mundartabend gebe es bereits drei Partner. „Wir sind mit vielen weiteren potenziellen Anbietern im Gespräch. Unser Ziel ist es, eine große Bandbreite an Angeboten zu schaffen. Dafür stehen wir auch in engem Austausch mit den Städten und Gemeinden.“

Thema im Mötzinger Gemeinderat

Der Gemeinderat Mötzingen wird sich in seiner kommenden Sitzung am 3. März mit dem Thema Ehrenamtskarte beschäftigen . Dies ist zunächst als Information gedacht, soll aber auch deutlich machen, „dass die Kommune die Initiative des Landkreises unterstützt und dazu beitragen möchte, dass die Ehrenamtskarte vor Ort gut angenommen wird und den engagierten Bürgerinnen und Bürgern einen echten Mehrwert bietet“, wie es in der Sitzungsvorlage der Verwaltung heißt.