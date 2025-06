Angebot für Eltern: Triberg, Schonach und Schönwald bieten Kinderferienbetreuung an

In den Pfingstferien gibt es in Triberg und Schonach eine Kinderbetreuung. Dasselbe Angebot der Gemeinden – auch von Schönwald – in den Sommerferien ist noch gefragter.

Die Ferienzeit ist die schönste Zeit im Jahr. Dieser Aussage stimmen die meisten Schüler sicherlich zu. Sie können es oft kaum erwarten, bis die Ferien starten. Für Eltern, vor allem berufstätige, sind unterrichtsfreie Zeiten hingegen nicht immer leicht zu händeln. Vor allem, wenn sie selbst keinen Urlaub haben und keine Großeltern und sonstige Betreuungspersonen zur Verfügung stehen. Um in erster Linie diesen Müttern und Vätern die Möglichkeit zu geben, Familie und Beruf zu vereinbaren, bieten Triberg, Schonach und Schönwald eine Kinderferienbetreuung an.

Schonach

In Schonach gibt es eine Betreuung in den Sommerferien seit dem Jahr 2007 und seit 2008 auch eine in den Pfingstferien für Kinder von drei bis zehn Jahren. „Damit das Betreuungsangebot zustande kommt, müssen pro Woche mindestens sechs Kinder angemeldet sein“, erläutert Ina Kraus im Gespräch mit unserer Redaktion und ergänzt auf Nachfrage, dass dies laut den Aufzeichnungen bislang noch nie ein Problem gewesen sei. Kraus ist erstmals Ansprechpartnerin seitens der Gemeinde in Sachen Ferienbetreuung.

Die Ferienbetreuung in den Pfingstferien wird seit Dienstag, 10. Juni, bis Freitag, 20. Juni, und in den Sommerferien von Montag, 4. August, bis Freitag, 12. September, angeboten. Die Betreuung kann nur wochenweise, in den Sommerferien für maximal vier Wochen, gebucht werden und findet täglich von Montag bis Freitag von 7.30 bis 14 Uhr statt. Die Kosten für die Eltern betragen 35 Euro pro Kind und Woche.

In der ersten Pfingstferienwoche waren es 31 Mädchen und Jungen und in der zweiten Woche sind es 15 Kinder. „Die meisten Kinder stammen aus Schonach. Eltern, die hier arbeiten, dürfen ihren Nachwuchs allerdings auch anmelden, drei Kinder kommen aus Schönwald, zwei aus Hornberg und ein Kind aus Villingen“, berichtet Kraus. Maximal 35 Kinder pro Woche können in den Räumen des ehemaligen Kindergartens Villa Kunterbunt bei der Sporthalle betreut werden. Bei gutem Wetter wird auch im Freien gespielt. „Ab 30 Kindern werden drei Betreuer benötigt“, erklärt Kraus weiter. Für die Pfingstferien sei es problemlos gewesen, welche zu bekommen, für die Sommerferien sei es schwieriger. Darum kümmere sich Jana Palmer. Sie organisiere mit den Betreuern auch das Programm. In den Pfingstferien waren es Kim Schrenk aus Vöhrenbach sowie Hannah Schachtmann und Kim Schmidt aus Schonach, die mit den Kindern einiges unternehmen wie Teelichter basteln, Eis herstellen oder Fußballturniere in der Sporthalle veranstalten. Auch Abstecher zum Kurpark waren geplant.

Und wie sieht es in den Sommerferien mit dem Betreuungsbedarf aus? „Platz ist noch in den ersten drei Wochen. In der vierten Woche kann aktuell nur noch ein Kind dazukommen. Die beiden letzten Ferienwochen sind schon komplett voll“, informiert Kraus. Anmeldungen sind bis 7. Juli möglich.

Triberg

In der Wasserfallstadt gibt es für Mädchen und Jungen bereits zum 16. Mal in den Pfingst- und in den Sommerferien von 4. August bis 12. September eine Ferienbetreuung. „Fachkundige Betreuungspersonen stellen ein wie immer abwechslungsreiches und interessantes Programm für die Kinder zusammen“, heißt es seitens der Stadt. Dieses Mal sind es in den Pfingstferien jeweils 17 Kinder pro Woche, die meisten sind aus Triberg, drei aus St. Georgen und eines aus Schönwald. Sie werden federführend wieder von Francesca D’ Ambrosio betreut. Sie ist bei der Stadt auch bei der Ganztagsbetreuung der Grundschüler tätig und wird in den Ferien von Schülern wie Lea König unterstützt. Gemeinsam bastelten und spielten sie mit den Kindern in der Schule und unternahmen mit ihnen Ausflüge zum Spielplatz beim Kurhaus, zum Wasserfall oder zum Bergsee, wo alle von der Betreiberin des Cafés an Stadtweiher ein Eis spendiert bekamen.

Auch für die Sommerferien kann die Betreuung in der Grundschule Triberg für drei- bis zwölfjährige Kinder wochenweise gebucht werden. Sie findet täglich von Montag bis Freitag von 7.30 bis 12.30 Uhr statt. Die Kosten betragen für Familien mit einem Kind in den Sommerferien 30 Euro, mit zwei Kindern 15 Euro und ab dem dritten Kind zehn Euro, jeweils pro Woche und Kind.

„Das Angebot wird gut angenommen. Aktuell sind bereits zehn bis 15 Kinder pro Woche angemeldet“, freut sich Sabrina Freudig. Sie und Stefanie Dold sind die städtischen Ansprechpartner betreffs Ferienbetreuung. Verbindliche Anmeldungen für die Sommerferien sind noch bis spätestens 28. Juli möglich. Anmeldeformulare sind im Bürgerservice der Stadt, in den Kindergärten und im Schulsekretariat der Grundschule erhältlich. Das Formular kann zudem über die Homepage der Stadt heruntergeladen werden.

Schönwald

Eine Ferienbetreuung in den Pfingstferien gibt es in Schönwald nicht. „Der Bedarf war bislang zu gering, um das Angebot aufrecht zu erhalten. Zumindest, seit ich bei der Gemeinde tätig bin“, sagt Hauptamtsleiter Andreas Herdner. Die Gemeinde biete aber in den Sommerferien eine Betreuung für Kinder von drei bis zehn Jahren an, die auf die Kindergartenferien abgestimmt sei. „Die dreiwöchige Betreuung von 4. bis 8. August und 1. bis 12. September wird auch in diesem Jahr wieder gut angenommen“, berichtet Herdner. „In der Regel gehen bis März, April schon die meisten Anmeldungen ein, da die Eltern den Urlaub frühzeitig planen.“ Auch wenn die drei Wochen schon so gut wie ausgebucht sind, seien Anmeldungen noch bis spätestens 27. Juni möglich.

Anmeldeformulare können im Kindergarten, der Richard-Dorer-Schule und im Rathaus abgeholt oder auch über die Homepage der Gemeinde heruntergeladen werden. Die Kosten betragen 40 Euro pro Kind und Woche. Ansprechpartnerin in Sachen Ferienbetreuung ist in Schönwald Manuela Banic. Die Betreuung der maximal 20 Kinder pro Woche erfolgt täglich von Montag bis Freitag von 7.30 bis 13 Uhr in der Schule und witterungsbedingt auch im Freien. Die Gestaltung übernimmt erneut Heike Renner, die bei der Betreuung von Schülern oder Studenten unterstützt wird. Es sind Unternehmungen wie Basteln, Spielen, Kochen, Wandern und Minigolf geplant.