Angebot für alle Vereine: Das macht ein Clubberater in der Region für Fußballer

Die Fußballer der Region stehen nicht nur auf dem Spielfeld vor vielen Aufgaben. Unsere Redaktion hat Einblicke in die Clubberatung vom Verband erhalten.
Wie finde ich genug Ehrenamtliche für meinen Verein? Wie können wir die Jugend begeistern, mit dem Fußball anzufangen? Müssen wir mit den Kickern aus dem Nachbardorf vielleicht kooperieren, statt nur in Konkurrenz zu stehen? Dass sind nur einige Fragen, die sich Vereinsvertreter in der Ortenau wohl schon einmal gestellt haben. Samuel Keienburg nimmt nicht für sich in Anspruch, auf all diese Fragen eine Antwort zu haben. Doch als Clubberater des Südbadischen Fußballverbands bietet er einige Ideen für Lösungen.