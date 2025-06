Angebliche Einigung mit den Bayern: Wird Nick Woltemade zum neuen Rekordtransfer des VfB?

1 Nick Woltemade (li.) gegen Jamal Musiala – sind die beiden bald Teamkollegen beim FC Bayern? Foto: Pressefoto Baumann Nick Woltemade ist sich angeblich mit dem FC Bayern über einen Wechsel einig. Wie reagiert der VfB Stuttgart? Klar ist: Kommt es zu einem Transfer, gibt es einen neuen Vereinsrekord.







Link kopiert



Dass der Profifußball ein schnelllebiges Geschäft ist, muss niemandem mehr erklärt werden. Nun aber könnte ein für die Fans des VfB Stuttgart weiterer schmerzhafter Beleg für die These folgen. Noch vor wenigen Tagen sagte Alexander Wehrle im Gespräch mit unserer Redaktion: „Wir gehen mit Nick Woltemade in die nächste Saison.“ Um dem Satz Nachdruck zu verleihen, fügte der Vorstandschef des VfB an: „Punkt.“ Das ist auch heute noch die Haltung an der Mercedesstraße. Auch wenn nun das Fragezeichen hinter dem Angreifer größer denn je scheint.