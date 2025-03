Es hat schon eine gewisse Tradition: Ende März ist Saisoneröffnung für Angler, viele Speisefische werden „frei“, vor allem die Forelle.

Das Anfischen beim Angelsportverein Schwarzwaldquelle fand auch heuer am 30. März ab 8 Uhr am Mühlenweiher in Schonach statt.

Bei herrlichem Sonnenschein, jedoch sehr kühlen Temperaturen nur wenig über dem Gefrierpunkt war es durchaus nicht nur Angelspaß, auch das steile Ufer machte es teils recht schwierig. So Mancher probierte es deshalb auch am sogenannten Eisweiher.

Maximal vier Fische waren erlaubt, was sich in diesem Jahr als nicht ganz einfach darstellte – so richtig hungrig schienen die Forellen nicht zu sein. Innerhalb der ersten Stunde schaffte keiner der Petrijünger auch nur einen Fisch, egal welcher Köder eingesetzt wurde.

Bis zu acht Gänsesäger erlebt

Thomas Otto, der frühere Vorsitzende, der nebenbei auch jagt, erklärte zudem – beim Zusammenpacken – er habe in den letzten Wochen bis zu acht Gänsesäger erlebt, eine Entenart, die sich vor allem von Fischen ernährt.

Daher ziehe er es vor, an den Bergsee zu gehen. Ihm schlossen sich nach und nach viele der Angler an.