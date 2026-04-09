Nach Auffassung der Stadt Lörrach war das Verfahren der Bürgermeisterwahl „rechtssicher“. Nach der Anfechtung liegt die Angelegenheit bei der Rechtsaufsichtsbehörde.
Richtig sei, dass auf dem Stimmzettel ausschließlich der Name von Monika Neuhöfer-Avdić mit einem Ankreuzfeld aufgeführt war: „Diese Form entspricht der in der kommunalrechtlichen Kommentarliteratur dargestellten und in der Praxis üblichen Vorgehensweise für den Fall, dass nur eine Bewerbung zur Wahl steht“, erklärt die Verwaltung in einer Stellungnahme.