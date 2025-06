Anfangs glaubte kaum jemand daran: Wie aus dem Europa-Park eine Erfolgsgeschichte wurde

1 Schon 1977 als dieses Foto entstand, war klar: Der Europa-Park wird ein Erfolg. Foto: Europa-Park Bei seiner Eröffnung glaubte vor 50 Jahren kaum einer an den Europa-Park. Die Familie Mack musste einige Startschwierigkeiten meistern.







Link kopiert



Wer heute an den Europa-Park denkt, denkt zugleich auch an die Inhaberfamilie Mack. Und tatsächlich kam die Idee einen Freizeitpark zu gründen, Franz Mack und seinem Sohn Roland 1972 auf einer Reise in die USA. Doch ursprünglich wollte die Familie den Freizeitpark gar nicht alleine gründen. Der Europa-Park sollte ein Projekt der Firma „Mack und Tiedemann“ werden, aber der Partner der damaligen Firma starb wenige Wochen vor der Eröffnung des Parks. Notgedrungen machte es die Familie Mack alleine. Frau Tiedemann jedoch, die in Ettenheim wohnte, führte noch lange einen großen Kiosk bei der Deutschen Allee im Europa-Park. Thomas Mack verriet beim Frühlingsempfang in Rust, dass er die dort angebotenen Schokobananen besonders gerne naschte.